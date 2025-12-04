Israelek 366 palestinar hil ditu su-etena indarrean sartu zenetik
Israelgo armadak palestinarrei tiro egiten jarraitzen du "lerro horia" deituriko mugatik, gehiegi hurbiltzen direla argudiatuz. Herritar gehienek ez dituzte muga horiek ezagutzen.
Israelek gutxienez 366 pertsona hil ditu Gazan, Donald Trumpen bake proposamena eta su-etena indarrean sartu zirenetik, Gazako Osasun Ministerioak ostegun honetan argitaratu duen informazioaren arabera.
Ministerioak adierazi duenez, Zerrendako ospitaleek 8 hildakoren gorpuak jaso zituzten asteazkenean, horietatik sei egunean zehar eraildakoak ziren eta bi hondakinen artetik berreskuratutakoak. Horrez gainera, urriaren 10ean su-etena indarrean sartu zenetik 938 pertsona zauritu dira guztira.
Israelek Gazako Zerrendaren % 54 kontrolatzen jarraitzen du, bere tropak 'marra horia' izeneko mugara atzeratu ondoren. Bertatik palestinarren aurka tiro egiten jarraitzen dute ia egunero, gehiegi hurbiltzen ari direla argudiatuz. Izan ere, gazatarren zati handi batek ez ditu muga horiek ezagutzen eta hurbildu egiten ari dira euren etxeetara itzuli nahian edo janari bila.
Bestalde, Defentsa Zibileko erreskate taldeek 619 gorpu berreskuratu dituzte, zenbaketa berrienaren arabera, hondakinen artetik. Gazan eraikinen % 80 erabat suntsituta eta harri pila bilakatuta daude.
Agintari palestinarrek azpimarratu dute oraindik milaka gorpu daudela hondakinen artean harrapatuta, eta erreskate-lanak mugatuak direla, makineria astuna eta erregaia bezalako baliabideak urriak direlako.
Guztira, Israelek 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoen erantzun gisa Gazako erasoaldia hasi zuenetik, 70.125 palestinar hil eta 171.015 zauritu dira erasoetan, asko bizitza osorako anputazio eta lesioekin.
