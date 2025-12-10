Estamos completando la información...

La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no participará en la ceremonia de entrega de premios del miércoles en Oslo, informa la emisora ​​NRK, citando al Instituto Nobel.

Machado, de 58 años, ha estado sujeta a una prohibición de viajar impuesta por las autoridades venezolanas durante una década y ha permanecido oculta durante más de un año. Se desconoce su paradero de inmediato.



El Comité Noruego del Nobel la había invitado a Oslo para recibir el premio en presencia del rey Harald, la reina Sonia y líderes latinoamericanos, entre ellos los presidentes argentino Javier Milei y ecuatoriano Daniel Noboa. (Información de Terje Solsvik, editado por Gwladys Fouche)

