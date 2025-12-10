María Corina Machado no acudirá a Oslo a recoger el Nobel de la Paz
Estamos completando la información...
La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no participará en la ceremonia de entrega de premios del miércoles en Oslo, informa la emisora NRK, citando al Instituto Nobel.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo el miércoles, según informó la emisora NRK, citando al Instituto Noruego del Nobel.
Machado, de 58 años, ha estado sujeta a una prohibición de viajar impuesta por las autoridades venezolanas durante una década y ha permanecido oculta durante más de un año. Se desconoce su paradero de inmediato.
El Comité Noruego del Nobel la había invitado a Oslo para recibir el premio en presencia del rey Harald, la reina Sonia y líderes latinoamericanos, entre ellos los presidentes argentino Javier Milei y ecuatoriano Daniel Noboa. (Información de Terje Solsvik, editado por Gwladys Fouche)
DIRECTOR DEL INSTITUTO NOBEL A LA EMISORA NRK: NO SABEMOS DÓNDE ESTÁ MACHADO, PERO NO ESTÁ EN NORUEGA
Te puede interesar
El mundo mira a Oslo ante la incógnita de si Machado recibirá el Nobel en persona
Según ha dicho la organización, "en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", que se celebrará mañana miércoles.
La Asamblea Nacional francesa aprueba el presupuesto de la Seguridad Social
El primer ministro Sebastien Lecornu aprueba el primer exámen, aunque ahora el texto se tendrá que votar en el Senado. Sin embargo, esta victoria allana el camino para que se aprueben las cuentas generales de 2026.
Trump sobre los líderes europeos: “creo que son débiles, no saben qué hacer”
El presidente de Estados Unidos ha dado una entrevista al medio especializado 'Político' en el que ha hablado con franqueza. Sobre la guerra en Ucrania opina que Zelenski “va a tener que espabilar”.
Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo y persisten las dudas sobre su asistencia
La opositora política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.
Descubren en Bolivia el mayor yacimiento de huellas de dinosaurios
Un equipo de paleontólogos ha identificado en el yacimiento de Carreras Pampa, en el Parque Nacional Torotoro, más de 16.000 huellas de dinosaurios que caminaron, corrieron e incluso nadaron por lo que hace millones de años fue una costa. El descubrimiento lo convierte en el yacimiento de huellas de dinosaurios más extenso del mundo.
Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz
El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.
Japón levanta la alerta de tsunami y advierte de un posible nuevo terremoto
Las autoridades de Japón han levantado la alerta de tsunami emitida tras el potente terremoto de magnitud 7,5 de este lunes. Sin embargo, las autoridades niponas han activado una alerta especial ante la posibilidad de que un terremoto de magnitud inusual se produzca en la zona en los próximos días.
Zelenski y los líderes del E3 terminan su reunión en Londres con pocos avances en un "momento crítico"
El presidente de Ucrania constata "pequeños pasos hacia la paz" y espera devolver pronto a EEUU una versión revisada del plan de Trump. Tras la reunión, el presidente de Ucrania ha volado a Bruselas, donde celebrará una reunión con Von der Leyen, Costa y Rutte.
Paramount lanza una opa hostil de 108 400 millones por Warner Bros tras perder con Netflix
El viernes se hizo público que Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery por 82 700 millones de dólares, y este lunes Paramount Skydance ha lanzado una OPA hostil que supera la oferta, por lo que habrá que ver cómo se resuelve finalmente la operación.