PREMIO NOBEL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

María Corina Machado no acudirá a Oslo a recoger el Nobel de la Paz

Según ha informado el director del instituto Nobel a la emisora NRK, desconocen el paradero de Machado, pero "no está en Noruega".
La líder antichavista María Corina Machado EFE
Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Maria Corina Machadok ez du parte hartuko Bakearen Nobel saria banatzeko ekitaldian, Oslon
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Estamos completando la información... 

La galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no participará en la ceremonia de entrega de premios del miércoles en Oslo, informa la emisora ​​NRK, citando al Instituto Nobel.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, no asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo el miércoles, según informó la emisora ​​NRK, citando al Instituto Noruego del Nobel.

Machado, de 58 años, ha estado sujeta a una prohibición de viajar impuesta por las autoridades venezolanas durante una década y ha permanecido oculta durante más de un año. Se desconoce su paradero de inmediato.

El Comité Noruego del Nobel la había invitado a Oslo para recibir el premio en presencia del rey Harald, la reina Sonia y líderes latinoamericanos, entre ellos los presidentes argentino Javier Milei y ecuatoriano Daniel Noboa. (Información de Terje Solsvik, editado por Gwladys Fouche)

DIRECTOR DEL INSTITUTO NOBEL A LA EMISORA NRK: NO SABEMOS DÓNDE ESTÁ MACHADO, PERO NO ESTÁ EN NORUEGA

Titulares de Hoy Premios Nobel Venezuela Internacional

Te puede interesar

Oslo (Norway), 08/12/2025.- Security measures in front of the Grand Hotel in Oslo, Norway, 08 December 2025, in connection with the Nobel Peace Prize. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado is expected to arrive in Norway to receive the Nobel Peace Prize, according to a Norwegian official. The Nobel Prize ceremonies for 2025 are scheduled to take place on 10 December 2025, in both Stockholm and Oslo, as the central event of the Nobel Week 2025 running from 06 to 12 December. (Noruega, Estocolmo) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cancelan la rueda de prensa con María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo y persisten las dudas sobre su asistencia

La opositora política, que vive en paradero desconocido en su país, ha asegurado al Instituto Nobel de Noruega que viajará a la capital noruega. De ser así, sería la primera aparición pública de Machado desde agosto de 2024. El jefe del Comité Nobel de la Paz ha calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.

LONDON (United Kingdom), 08/12/2025.- Ukraine's President Volodymyr Zelensky makes remarks as he meets to discuss negotiations in the ongoing peace talks aimed at ending Russia’s war in Ukraine, at 10 Downing Street, London, Britain, 08 December 2025. The President of Ukraine is visiting Downing Street to meet the leaders of the UK, France, and Germany to discuss ongoing peace negotiations aimed at ending the Russia-Ukraine conflict. (Francia, Alemania, Ucrania, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz

El mandatario ucraniano afirma que no tiene ningún derecho ni legal ni moral, de ceder terreno a Rusia. Zelenski ha explicado asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kiev y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kiev.
Cargar más