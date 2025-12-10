NOBEL SARIA
Maria Corina Machado ez da Oslora joango Bakearen Nobel saria jasotzera

Nobel Akademiako iturriak aipatuz Norvegiako NRK hedabideak jakinarazi duenez, Maria Corina Machadok ez du parte hartuko Bakearen Nobel saria banatzeko ekitaldian. Nobel Akademiako zuzendariaren arabera, ez dakite non dagoen, baina "ez dago Norvegian". 

Agentziak | EITB

Bertan behera utzi dute Maria Corina Machadok Osloko Nobel Institutuan eman beharreko prentsaurrekoa, eta zalantzak daude oraindik saria jasotzeko izango egongo ote den

Venezuelako oposizioburuak Norvegiako hiriburura joan egingo dela ziurtatu dio Nobel Institutuari. Hala izango balitz, Machadok 2024ko abuztua ezkero lehenengoz agertuko litzateke jendaurrean. Bakearen Nobel Batzordearen buruak bidaia "arriskutsua" dela esan du, Nicolas Maduroren Gobernuak Machadoren aurka har ditzakeen errepresaliak direla eta.

