Trump advierte a Irán de que "rescatará" a su población si "asesina a manifestantes" en las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este viernes al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población iraní "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos", después de que varias personas han muerto en los enfrentamientos durante las protestas en varias partes del país.

"Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", ha escrito Trump en la red social Truth Social, donde ha advertido de que están "listos y preparados para actuar".



Por su parte, el asesor principal del ayatolá, Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, ha avisado de que una eventual intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán "desestabilizaría a toda la región", además de poner en riesgo los propios intereses de Washington.



En un mensaje en su cuenta de X reaccionando a la publicación de Trump, Lariyani ha señalado que es necesario distinguir entre "la postura de los comerciantes que protestan de las acciones de elementos disruptivos", entre ellos el jefe de la Casa Blanca, a quien responsabiliza de posibles nuevas escaladas.

"El pueblo estadounidense debe saber que Trump inició esta aventura y debería prestar atención a la seguridad de sus soldados", ha señalado.

La caída del poder adquisitivo de millones de iraníes se produce además en pleno aumento de las sanciones económicas de Estados Unidos. En los últimos días, Trump ha advertido al Gobierno iraní de intentar desarrollar de nuevo su programa nuclear bajo pena de posibles nuevos bombardeos, como los que llevó a cabo en junio junto a Israel y que mataron a unas mil personas.