Irango protestetan "manifestariak hiltzen badituzte" herritarrak "erreskatatuko" dituela ohartarazi du Trumpek

Irango Gobernuak bere programa nuklearra berriro garatzen saiatzen ari dela adierazi du Trumpek azken egunotan, eta balizko bonbardaketekin erantzuteko prest agertu da, ekainean Israelekin egin bezala.

Donald Trump AEBko presidentea. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Irango Gobernuak herrialde horretako protestetan parte hartzen ari diren "manifestari baketsuak tirokatzen eta hiltzen baditu", herritarren "erreskatera joateko prest" agertu da ostiral honetan Donald Trump AEBko presidentea, Irango hainbat lekutan izandako protestetan hainbat pertsona hil ostean.

"Iranek manifestari baketsuak bortizki tirokatzen eta hiltzen baditu, ohi bezala, AEB herritarren erreskatera joango da", idatzi du Trumpek Truth Social sare sozialean.

Testuinguru horretan, Ali Jamenei aiatolaren aholkulari nagusi eta Segurtasun Nazionalerako Kontseilu Goreneko idazkari Ali Lariyanik ohartarazi du AEBk Iranen barne arazoetan sartzeak "eskualde osoa" ezegonkortuko lukeela, eta egoera horrek Washingtonen interesak arriskuan jarriko lituzkeela.

Etxe Zuria herrialde horretan izan daitezkeen tentsio gorakaden erantzule egin du Lariyanik, Trumpek zabaldutako mezuari erantzunez, eta adierazi du ezinbestekoa dela ondo bereiztea "protesta egiten duten merkatarien jarrera eta kanpo esku-hartzeen ondorioz gertatzen dena".

"Trumpek honako egoera hau bultzatu zuela jakin behar dute AEBko herritarrak, eta arreta jarri beharko lioke soldaduen segurtasunari", adierazi du Lariyanik.

AEBk zigor ekonomiko zorrotzagoak ezarri berri dizkio Irango Gobernuari, eta hango herritarren erosteko ahalmena nabarmen jaitsi da. Izan ere, Irango Gobernuak bere programa nuklearra berriro garatzen saiatzen ari dela adierazi du Trumpek azken egunotan, eta balizko bonbardaketekin erantzuteko prest agertu da, ekainean Israelekin egin bezala.

Zazpi pertsona hil dira Iranen, egoera ekonomikoak okerrera egin duela salatzeko deitutako hainbat manifestaziotan
