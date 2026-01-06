España pide la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela

El Gobierno español ha solicitado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los presos políticos españoles detenidos en el país. La petición se ha realizado mediante una nota verbal enviada al Ejecutivo venezolano, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La gestión se produce tras el relevo en el poder en Venezuela, después de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Rodríguez al frente del país. España insiste en este nuevo contexto en que no cesará en sus esfuerzos para lograr la excarcelación de los detenidos.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha recordado que España mantiene intereses y una amplia comunidad de ciudadanos en Venezuela, y ha confirmado que el Ejecutivo seguirá reclamando la liberación de todos los presos políticos españoles, además de mantener el contacto con la oposición venezolana para favorecer la estabilidad.

Entre 14 y 20 ciudadanos españoles se encontraban detenidos en Venezuela por motivos políticos a finales de 2025, según el Gobierno español y organizaciones de derechos humanos, que también han denunciado la presencia de extranjeros entre los presos políticos.