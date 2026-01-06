VENEZUELA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Venezuelan atxilotutako preso politiko espainiarrak askatzeko eskatu dio Espainiak Delcy Rodriguezi

Nicolas Maduro atxilotu eta Venezuelako presidenteordeak agintea bere gain hartu ostean, Espainiako Gobernuak ahozko ohar baten bidez helarazi dio bere eskaera.

Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela Foto de archivo de Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak Venezuelan atxilotutako preso politiko espainiarrak berehala askatzeko eskatu dio Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduradunari. Eskaria Venezuelako Gobernuari bidalitako ahozko ohar baten bidez egin dute, Atzerri Ministerioko iturrien arabera.

Venezuelan agintean aldaketak egin ostean egin dute eskaria, AEBko indarrek Nicolas Maduro atxilotu eta Rodriguezek herrialdearen gidaritza hartu eta gero. Testuinguru berri horretan, Espainiak behin eta berriz dio atxilotuak kartzelatik ateratzeko ahaleginak ez dituela etengo.

Jose Manuel Albares Atzerri ministroak gogorarazi du Espainiak interesak eta herritarren komunitate zabal bat dituela Venezuelan, eta berretsi du Gobernuak Espainiako preso politiko guztiak askatzeko eskatzen jarraituko duela, eta Venezuelako oposizioarekin harremanetan jarraituko duela egonkortasuna bultzatzeko.

Espainiako 14 eta 20 herritar artean zeuden atxilotuta Venezuelan arrazoi politikoengatik 2025 urtearen amaieran, Espainiako Gobernuaren eta giza eskubideen aldeko erakundeen arabera, eta horiek ere salatu dute preso politikoen artean atzerritarrak daudela.

Venezuela Espainiako gobernua Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado hablando durante una conferencia de prensa tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en Oslo (Noruega)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Machadok eskerrak eman dizkio Trumpi Maduro atxikitzeagatik eta lehenbailehen itzultzeko asmoa agertu du

Fox News telebista katean egindako elkarrizketa batean, Machadok adierazi du bera buru duen oposizioak Venezuela Ameriketako energia gune bihurtuko lukeela, atzerriko inbertsioaren segurtasuna bermatzeko zuzenbide estatua berrezarri eta Maduroren agintaldian herrialdetik ihes egin zuten venezuelarren itzulera erraztu. Hala ere, Trumpek Venezuelako gobernua Machadoren esku uztea baztertu du, herrialdearen babesik ez duela argudiatuta. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X