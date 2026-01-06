Venezuelan atxilotutako preso politiko espainiarrak askatzeko eskatu dio Espainiak Delcy Rodriguezi
Nicolas Maduro atxilotu eta Venezuelako presidenteordeak agintea bere gain hartu ostean, Espainiako Gobernuak ahozko ohar baten bidez helarazi dio bere eskaera.
Espainiako Gobernuak Venezuelan atxilotutako preso politiko espainiarrak berehala askatzeko eskatu dio Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduradunari. Eskaria Venezuelako Gobernuari bidalitako ahozko ohar baten bidez egin dute, Atzerri Ministerioko iturrien arabera.
Venezuelan agintean aldaketak egin ostean egin dute eskaria, AEBko indarrek Nicolas Maduro atxilotu eta Rodriguezek herrialdearen gidaritza hartu eta gero. Testuinguru berri horretan, Espainiak behin eta berriz dio atxilotuak kartzelatik ateratzeko ahaleginak ez dituela etengo.
Jose Manuel Albares Atzerri ministroak gogorarazi du Espainiak interesak eta herritarren komunitate zabal bat dituela Venezuelan, eta berretsi du Gobernuak Espainiako preso politiko guztiak askatzeko eskatzen jarraituko duela, eta Venezuelako oposizioarekin harremanetan jarraituko duela egonkortasuna bultzatzeko.
Espainiako 14 eta 20 herritar artean zeuden atxilotuta Venezuelan arrazoi politikoengatik 2025 urtearen amaieran, Espainiako Gobernuaren eta giza eskubideen aldeko erakundeen arabera, eta horiek ere salatu dute preso politikoen artean atzerritarrak daudela.
