Las protestas continúan expandiéndose en Irán y el número de muertos alcanza los 38

Manifestantes en Irán. Foto: AFP.
Euskaraz irakurri: 38 pertsona hil dira Iran osora zabaltzen ari diren protestetan

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre a causa de la pérdida de valor del rial y la alta inflación, pero pronto se pasó a pedir el fin de la República Islámica. En una de las manifestaciones, un grupo de personas han derribado una estatua del ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, asesinado por EE. UU en 2020.

