Las protestas continúan expandiéndose en Irán y el número de muertos alcanza los 38
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre a causa de la pérdida de valor del rial y la alta inflación, pero pronto se pasó a pedir el fin de la República Islámica. En una de las manifestaciones, un grupo de personas han derribado una estatua del ex comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, asesinado por EE. UU en 2020.
Los bilbaínos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, entre los presos liberados en Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de un "número importante" de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. Los ciudadanos vascos José María Basoa y Andrés Martínez se encuentran entre los primeros liberados.
La oposición independentista de Groenlandia pide a las autoridades dialogar con EEUU "sin Dinamarca"
La formación Naleraq defiende la posibilidad de lograr un acuerdo con Washington para una "asociación libre" entre las partes.
Venezuela anuncia la liberación de “un número importante” de presos venezolanos y extranjeros
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha hecho el anuncio como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que hay ciudadanos españoles liberados, entre los que podrían encontrarse los dos bilbaínos detenidos en 2024.
Trump afirma que la supervisión sobre Venezuela podría durar años
En una entrevista al "The New York Times", tras ser preguntado si esa supervisión podría durar meses o un año, el líder estadounidense ha respondido: "Yo diría que mucho más tiempo".
Venezuela confirma que fueron 100 las personas muertas durante la intervención militar estadounidense
Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada del país, ha declarado una semana de luto nacional por las víctimas.
Un agente de ICE mata a tiros a una mujer durante una operación contra la migración en Mineápolis
Un agente del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos mató a tiros este martes a una mujer que al parecer trató de entorpecer con su vehículo un control migratorio en Minneapolis. El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.
Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1500 millones de dólares en 2027
Por otra parte, una llamada telefónica entre Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha rebajado las tensiones diplomáticas entre ambos países. Ambos mandatarios han acordado reunirse en la Casa Blanca en una fecha todavía sin determinar.
¿Qué busca Trump en Groenlandia?
El jefe de internacional de EITB, Mikel Reparaz, explica cuáles son las razones y las claves del interés del presidente de EE. UU., Donald Trump, por Groenlandia.
La Casa Blanca asegura que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno interino en Venezuela
Entre tanto, la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha anunciado el inicio de negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.