38 pertsona hil dira Iran osora zabaltzen ari diren protestetan

manifestantes en Irán
18:00 - 20:00
Manifestariak Iranen. Argazkia: AFP.

Azken eguneratzea

Protestak abenduaren 28an hasi ziren, rialaren balio-galeragatik eta inflazio handiagatik, baina manifestariek Errepublika Islamikoaren amaiera ere eskatu dute. Manifestazioetako batean, pertsona talde batek 2020an AEBk eraildako Qasem Soleimani Guardia Iraultzailearen komandante ohiaren estatua bat eraitsi du. 

Iran Munduko albisteak

