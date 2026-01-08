Trump propone aumentar el gasto militar hasta los 1500 millones de dólares en 2027

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles aumentar el gasto militar hasta los 1500 millones de dólares (cerca de 1300 millones de euros) en 2027, lo que supone un aumento de un 50 % más respecto al presupuesto previsto para este año.

"Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares (unos 900 millones de euros), sino de 1,5 billones de dólares", ha señalado en su plataforma Truth Social.

Este aumento del presupuesto militar, ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca, "nos permitirá construir el Ejército soñado al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo y, lo que es más importante, nos mantendrá seguros y protegidos, independientemente del enemigo".

"Si no fuera por las enormes cifras que generan los aranceles de otros países, muchos de los cuales, en el pasado, han estafado a Estados Unidos a niveles nunca vistos, me quedaría con la cifra de un billón de dólares, pero, gracias a los aranceles y a los enormes ingresos que generan, se están generando cantidades que habrían sido impensables en el pasado (...), podemos alcanzar fácilmente la cifra de 1,5 billones de dólares", ha asegurado.

Trump y Petro anuncian un encuentro en EE. UU. tras una llamada telefónica entre ambos

La llamada telefónica que tuvieron este miércoles los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebajado las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el "tono constructivo" de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Por su parte, Trump ha anunciado que se reunirá con Petro en la Casa Blanca, en un día todavía sin determinar, y ha manifestado que fue "un gran honor" hablar con el presidente Petro, quien le ha llamado para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.