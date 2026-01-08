AMERIKETAKO ESTATU BATUAK

2027an AEBko gastu militarra 1.500 milioi dolarrera igotzea proposatu du Trumpek

Bestalde, Trump eta Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak bart telefonoz hitz egin dute bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoak onbideratzeko. Bi agintariek Etxe Zurian bilera bat egitea adostu dute, oraindik zehaztu gabeko egun batean. 

gustavo petro donald trump-colombia-eeuu-efe

Gustavo Petro eta Donald Trumpen argazki muntaia. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak gastu militarra 2027an % 50 areagotzea proposatu du, 1.500 milioi dolarreraino (1.300 milioi euroraino). 

Trumpek Truth Social plataforman azaldu duenez, Ordezkarien Ganberako eta Senatuko ordezkariekin izandako negoziazio "zail eta luzeen" ondoren hartu du erabakia, egungo testuinguruak bultzatuta.  

Aurrekontu militarra handitzeak "amestutako armada eraikitzeko aukera" emango duela azpimarratu du Trumpek. Ez hori bakarrik, presidente estatubatuarraren arabera, herrialdea seguru eta babestuta edukitzea ahalbidetuko du, "etsaia edozein dela ere". 

Muga zergei esker, gastu militarra 1.500 milioi dolarreraino igotzea posible izango dela azpimarratu du Trumpek. orain arte Beste herrialde batzuk 

Trumpek eta Petrok bilera egingo dute Etxe Zurian

Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak eta Donald Trump presidente estatubatuarrak telefonoz hitz egin dute, bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoa onbideratzeko. Are gehiago, Etxe Zurian bilera bat egitea adostu dute, oraindik zehaztu gabeko egun batean. 

Kolonbiako eta AEBko Gobernuek azpimarratu dutenez, bi agintariek giro onean hitz egin dute ordubete inguru iraun duen bileran. 

Trumpek Venezuelan Nicolas Maduro boteretik kentzeko egindako eskuhartze militarraren ostean, Kolonbian antzeko zerbait egitearekin mehatxu egin zuen. Horri erantzunez, "aberriaren alde" berriro armak hartzeko gai dela nabarmendu zuen. 

Bestalde, Trumpek iragarri du Petrorekin bilduko dela Etxe Zurian eta "ohore handia" izan zela Petro presidentearekin hitz egitea, narkotrafikoarekin eta bi administrazioek dituzten desadostasunen inguruan aritzeko. 

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Kolonbia Munduko albisteak

