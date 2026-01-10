Hoy es noticia
La comunidad internacional eleva la presión sobre Irán, con su población incomunicada

La UE y la ONU han censurado el bloqueo de Internet y la telefonía, cuando ya son dos semanas de protestas y más de 50 los manifestantes muertos.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 29/12/2025.- Iranian shopkeepers and traders protest against the economic conditions in Tehran, Iran, 29 December 2025. Iran is experiencing an economic crisis as the value of its currency declines as a result of tensions between Iran, Israel, and the USA as well as sanctions implemented by the US and EU against Iran. (Protestas, Teherán) EFE/EPA/STRINGER
Protesta en Irán. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Unión Europea y algunos de sus países miembros, así como la ONU, censuraron este viernes el bloqueo de internet y la telefonía que está marcando la decimotercera jornada de protestas de Irán, donde miles de personas, ahora incomunicadas, claman contra la situación económica del país y contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Las conexiones se perdieron en la tarde del jueves, por lo que, sin redes sociales, aplicaciones de mensajería o páginas web disponibles, llega a cuentagotas la información sobre las protestas que se suceden desde el 28 de diciembre en decenas de ciudades de un vasto país que tiene más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 86 millones de habitantes.

En este viernes de escasa comunicación, en el que la ONG Iran Human Rights (con sede en Oslo, Noruega) notificó 51 muertos en los trece días de protestas.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, denunció las restricciones de acceso a internet tras ser criticada por la embajada iraní en Bélgica, que tachó a la política comunitaria de "hipócrita" por apoyar a los manifestantes iraníes y ser laxa con la guerra de Gaza.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a investigar de forma "rápida" y "transparente" todas las muertes que se están produciendo en las masivas protestas de Irán.

Y, en una declaración conjunta, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, condenaron "enérgicamente" el "asesinato" de manifestantes en Irán y pidieron "moderación" a las autoridades de Teherán.

También este viernes, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, respondió -en un mensaje reproducido por la televisión local- al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste venga advirtiendo de que Washington irá "al rescate" de los iraníes si el régimen, como "acostumbra", "dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos".

"Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz; Estados Unidos enfrenta numerosos problemas internos", recomendó Jameneí.

Mientras tanto, Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, alentó a los ciudadanos iraníes a seguir protestando este viernes y pidió a Donald Trump que esté "preparado" para "intervenir" en el país y "ayudar" al pueblo iraní.

