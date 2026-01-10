Albiste da
EKIALDE HURBILA
Nazioarteko komunitateak Iranen gaineko presioa handitu du, bertako herritarrek inkomunikatuta jarraitzen duten bitartean

EBk eta NBEk gaitzetsi egin dute Gobernuak Internet eta telefono lineak blokeatu izana. Bi astera iristen ari dira protestak, eta 50 manifestari baino gehiago hil dira.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 29/12/2025.- Iranian shopkeepers and traders protest against the economic conditions in Tehran, Iran, 29 December 2025. Iran is experiencing an economic crisis as the value of its currency declines as a result of tensions between Iran, Israel, and the USA as well as sanctions implemented by the US and EU against Iran. (Protestas, Teherán) EFE/EPA/STRINGER
Protesta Iranen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak eta kide batzuek, baita NBEk ere, gogor gaitzetsi dute Irango  protesten hamahirugarren egunean Gobernuak Internet eta telefonia blokeatu izana. 

Milaka pertsona, orain inkomunikatuta, herrialdearen egoera ekonomikoaren eta Irango buruzagi goren Ali Jamenei aiatolaren aurka ari dira protesta egiten. Konexioak ostegun arratsaldean galdu ziren, eta, sare sozialik, mezularitza aplikaziorik edo webgunerik gabe, zaila da abenduaren 28an herrialde osoko hainbat hiritan zabaldu ziren protestei buruzko informazioa eskuratzea.

Iran Human Rights GKEak (egoitza Oslon du, Norvegian) jakinarazi du 51 hildako izan direla protestetan.

Roberta Metsola Europako Parlamentuko presidenteak Interneterako sarbidearen murrizketak salatu ditu, Iranek Belgikan duen enbaxadak kritikatu ostean. Europar Batasunaren politika "hipokrita" dela esan zuen enbaxadak, manifestariei babesa emateagatik.

Bestalde, Volker Türk NBEko Giza Eskubideen goi komisarioak Irango protesta jendetsuetan gertatzen ari diren heriotza guztiak "azkar" eta "garden" ikertzeko deia egin du.

Adierazpen bateratu batean, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak gogor gaitzetsi zuten Irango manifestarien "hilketa", eta "moderazioa" eskatu zieten Teherango agintariei.

Ostiral honetan bertan, Ali Jamenei Irango buruzagi gorenak Donald Trump AEBko presidenteari erantzun zion telebista publikoan zabaldutako mezu batean, Washington Irango herritarren "erreskatera" joango dela ohartarazi ostean, erregimenak, "ohi bezala", "manifestari baketsuak bortizki tirokatzen eta hiltzen baditu".

"Trumpek bere herrialdea gobernatzen jarri behar du arreta, horretarako gai bada behintzat; AEBk barne arazo askori aurre egin behar die", gomendatu zuen Jameneik.

Bien bitartean, Reza Pahlavik, Irango azken sharen semeak, Irango herritarrak protestan jarraitzera animatu zituen, eta Donald Trumpi eskatu zion "prest" egoteko herrialdean "esku hartzeko" eta Irango herriari "laguntzeko".

Protestetan "manifestariak hiltzen baditu" herritarrak "erreskatatuko" dituela ohartarazi dio Trumpek Irani
