Nazioarteko komunitateak Iranen gaineko presioa handitu du, bertako herritarrek inkomunikatuta jarraitzen duten bitartean
EBk eta NBEk gaitzetsi egin dute Gobernuak Internet eta telefono lineak blokeatu izana. Bi astera iristen ari dira protestak, eta 50 manifestari baino gehiago hil dira.
Europar Batasunak eta kide batzuek, baita NBEk ere, gogor gaitzetsi dute Irango protesten hamahirugarren egunean Gobernuak Internet eta telefonia blokeatu izana.
Milaka pertsona, orain inkomunikatuta, herrialdearen egoera ekonomikoaren eta Irango buruzagi goren Ali Jamenei aiatolaren aurka ari dira protesta egiten. Konexioak ostegun arratsaldean galdu ziren, eta, sare sozialik, mezularitza aplikaziorik edo webgunerik gabe, zaila da abenduaren 28an herrialde osoko hainbat hiritan zabaldu ziren protestei buruzko informazioa eskuratzea.
Iran Human Rights GKEak (egoitza Oslon du, Norvegian) jakinarazi du 51 hildako izan direla protestetan.
Roberta Metsola Europako Parlamentuko presidenteak Interneterako sarbidearen murrizketak salatu ditu, Iranek Belgikan duen enbaxadak kritikatu ostean. Europar Batasunaren politika "hipokrita" dela esan zuen enbaxadak, manifestariei babesa emateagatik.
Bestalde, Volker Türk NBEko Giza Eskubideen goi komisarioak Irango protesta jendetsuetan gertatzen ari diren heriotza guztiak "azkar" eta "garden" ikertzeko deia egin du.
Adierazpen bateratu batean, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak eta Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak gogor gaitzetsi zuten Irango manifestarien "hilketa", eta "moderazioa" eskatu zieten Teherango agintariei.
Ostiral honetan bertan, Ali Jamenei Irango buruzagi gorenak Donald Trump AEBko presidenteari erantzun zion telebista publikoan zabaldutako mezu batean, Washington Irango herritarren "erreskatera" joango dela ohartarazi ostean, erregimenak, "ohi bezala", "manifestari baketsuak bortizki tirokatzen eta hiltzen baditu".
"Trumpek bere herrialdea gobernatzen jarri behar du arreta, horretarako gai bada behintzat; AEBk barne arazo askori aurre egin behar die", gomendatu zuen Jameneik.
Bien bitartean, Reza Pahlavik, Irango azken sharen semeak, Irango herritarrak protestan jarraitzera animatu zituen, eta Donald Trumpi eskatu zion "prest" egoteko herrialdean "esku hartzeko" eta Irango herriari "laguntzeko".
Zure interesekoa izan daiteke
Hamar danimarkarretik lauk uste dute Trumpek Groenlandia inbadituko duela
Bien bitartean, Trumpek esan du AEBk "zerbait" egingo duela Groenlandiarekin: "Onean egiten ez badugu, txarrean egingo dugu".
Venezuelan 100.000 milioi dolarreko inbertsioa egin behar dutela berretsi die Trumpek petrolio enpresei
Josu Jon Imaz Repsoleko buruak eskerrak eman dizkio AEBko presidenteari, "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik", eta ekoizpena hirukoizteko prest agertu da.
'Olina' petrolio-ontzia Kariben konfiskatu duela iragarri du AEBk, Venezuelako petrolio gordina eramatearen susmopean
Venezuelari lotuta aste honetan konfiskatu duten hirugarren petrolio-ontzia da, eta bosgarrena atzemateen hasieratik. Ostiral honetako misioa "gorabeherarik gabe" burutu dute.
Kolonbian ekintza militar estatubatuarraren "benetako mehatxua" dagoela ohartarazi du Petrok
Narkotrafikoari aurre egiteko herrialde horrek ez duela nahikoa egiten ohartarazi du berriki AEBko presidenteak, Venezuelari eraso egin ostean. Bi agintariek telefonoz hitz egin zuten asteazkenean.
Ramon Larramendi, Groenlandian bizi den euskal herritarra: "Harridura, beldurra eta haserrea dago; ez gaude salgai"
Abenturak eta esplorazioak 1986an eraman zuten lehen aldiz Ramon Larramendi Groenlandiara, eta han bizi da duela 40 urtetik. Adierazi duenez, Donald Trumpek uhartea erosteko egindako mehatxuek eta desioek aldaketa handia eragin dute groenlandiarren iritzian (% 80, inuitak), duela urte batzuk arte nahiko "pro-amerikarrak" baitziren. Orain, ordea, sentimendu hori "erabateko gaitzespenean eraldatu da".
Lau pertsona hil eta hogeitik gora zauritu ditu Errusiak Kieven guean egindako eraso batean
Defentsa Ministerioak azaldu duenez, "Errusiako presidenteak Novgorod eskualdean duen egoitzaren aurka Kieveko erregimenak abenduaren 29an egindako erasoari" erantzun diote.
Trumpek Mexikon lurreko erasoak iragarri ditu, droga kartelen aurka
AEBko presidentearen arabera, droga kartelak dira Mexiko herrialdea "gidatzen" ari direnak. Bestalde, Trumpek aurreratu du Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruarekin bilduko dela datorren astean.
Gaur iritsiko dira Madrilera Venezuelak aske utzi dituen bi preso bilbotarrak
Jose Maria Basoa eta Andres Martinez Puerto Ayacuchon atxilotu zituzten, Venezuelako Amazonas estatuko hiriburuan. CNIren eta Venezuelako oposizioarekin lotura izatea leporatu zieten. Espainiako Gobernuak hasieratik ukatu ditu akusazio horiek.
Groenlandiako independentistek AEBrekin "zuzenean" hitz egitea eskatu dute, Danimarka kanpoan utzita
Whashingtonekin akordio bat ixteko aukera ez du baztertzen Naleraq alderdiak, elkartze librearen formula erabilita.