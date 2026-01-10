PROTESTAS EE. UU.
Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración

Euskaraz irakurri: Milaka manifestari atera dira kalera Minneapolisen, immigrazi agente batek Renee Good tiroka hil izana salatzeko
Agencias | EITB

Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de Minneapolis para denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que disparó y mató a una mujer el pasado miércoles. El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota ha convocado la manifestación bajo el lema "ICE fuera de Minnesota" en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross. Dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. El FBI ha asumido la investigación en solitario.

