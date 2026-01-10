Milaka manifestari atera dira kalera Minneapolisen, immigrazi agente batek Renee Good tiroka hil izana salatzeko
Milaka manifestari atera dira larunbat honetan berriro Minneapoliseko erdiguneko kaleetara protestan, Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuko agente batek emakume bat hil ostean pasa den asteazkenean. Minnesotako Etorkinen Eskubideen aldeko Ekintza Batzordeak deitu du manifestazioa, hilketa izan zen tokitik oso gertu.
Bertako buruzagiek, Tim Walz gobernadoreak barne, Minnesotako Atxiloketa Kriminalen Bulegoa auzian inplikatzeko beharra defendatu dute, baina erakunde horretatik salatu dute Ikerketa Bulego Federalak (FBI) betoa jarri diela kasuarekin zerikusia duen materiala eskuratzeko. FBIk bere esku bakarrik utzi du ikerketa.
Zure interesekoa izan daiteke
18 preso askatu dituzte jada Venezuelan
Foro Penal taldearen arabera, oraindik ere 811 preso politiko leudeke herrialdean, tartean 80 atzerritar.
Nazioarteak Iranen gaineko presioa handitu du, bertako herritarrek inkomunikatuta jarraitzen duten bitartean
EBk eta NBEk gaitzetsi egin dute Gobernuak Internet eta telefono lineak blokeatu izana. Duela bi aste hasi zituzten protestak, eta 50 manifestari baino gehiago hil dituzte ordutik.
Hamar danimarkarretik lauk uste dute Trumpek Groenlandia inbadituko duela
Bien bitartean, Trumpek esan du AEBk "zerbait" egingo duela Groenlandiarekin: "Onean egiten ez badugu, txarrean egingo dugu".
Venezuelan 100.000 milioi dolarreko inbertsioa egin behar dutela berretsi die Trumpek petrolio enpresei
Josu Jon Imaz Repsoleko buruak eskerrak eman dizkio AEBko presidenteari, "Venezuela hobe bati atea irekitzeagatik", eta ekoizpena hirukoizteko prest agertu da.
'Olina' petrolio-ontzia Kariben konfiskatu duela iragarri du AEBk, Venezuelako petrolio gordina eramatearen susmopean
Venezuelari lotuta aste honetan konfiskatu duten hirugarren petrolio-ontzia da, eta bosgarrena atzemateen hasieratik. Ostiral honetako misioa "gorabeherarik gabe" burutu dute.
Kolonbian ekintza militar estatubatuarraren "benetako mehatxua" dagoela ohartarazi du Petrok
Narkotrafikoari aurre egiteko herrialde horrek ez duela nahikoa egiten ohartarazi du berriki AEBko presidenteak, Venezuelari eraso egin ostean. Bi agintariek telefonoz hitz egin zuten asteazkenean.
Ramon Larramendi, Groenlandian bizi den euskal herritarra: "Harridura, beldurra eta haserrea dago; ez gaude salgai"
Abenturak eta esplorazioak 1986an eraman zuten lehen aldiz Ramon Larramendi Groenlandiara, eta han bizi da duela 40 urtetik. Adierazi duenez, Donald Trumpek uhartea erosteko egindako mehatxuek eta desioek aldaketa handia eragin dute groenlandiarren iritzian (% 80, inuitak), duela urte batzuk arte nahiko "pro-amerikarrak" baitziren. Orain, ordea, sentimendu hori "erabateko gaitzespenean eraldatu da".
Lau pertsona hil eta hogeitik gora zauritu ditu Errusiak Kieven guean egindako eraso batean
Defentsa Ministerioak azaldu duenez, "Errusiako presidenteak Novgorod eskualdean duen egoitzaren aurka Kieveko erregimenak abenduaren 29an egindako erasoari" erantzun diote.
Trumpek Mexikon lurreko erasoak iragarri ditu, droga kartelen aurka
AEBko presidentearen arabera, droga kartelak dira Mexiko herrialdea "gidatzen" ari direnak. Bestalde, Trumpek aurreratu du Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruarekin bilduko dela datorren astean.