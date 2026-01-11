Chavistas se movilizan para exigir a EE.UU. que devuelva a Venezuela a Maduro y su esposa
Simpatizantes chavistas se han movilizado este sábado en distintas zonas de Caracas y en varias regiones de Venezuela para exigir a Estados Unidos la liberación y el regreso del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas del país norteamericano en medio de una serie de ataques.
Miles de chavistas marcharon en sectores cercanos al Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela -donde hubo ataques-, en el sur de la capital, donde autoridades locales hicieron un llamado a seguir en la calle y a respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juramentada el pasado lunes por el Parlamento tras una orden del Tribunal Supremo.
En la protesta se encontraba la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, quien ha pedido actuar "estratégicamente" con el fin de "preservar la vida" de Maduro y de Flores para que regresen a la "patria en el menor tiempo posible".
"Seguiremos movilizados, como lo hemos hecho estos siete días, en ese trabajo diario de unión nacional, rechazando ese ataque desigual, violento, de esa masacre de más de cien muertos y más de 150 heridos. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se arrodilla a ningún imperio", ha expresado.
El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, ha explicado que esta movilización tuvo como objetivo enviar un mensaje a la Administración de Donald Trump de que el "único que puede gobernar" Venezuela "es el pueblo organizado de (Hugo) Chávez, de (Simón) Bolívar y de Maduro".
"Somos un solo equipo, el equipo del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama", ha expresado.
Te puede interesar
Sheinbaum reitera “coordinación” con EE. UU., pero advierte de que la “soberanía no se negocia”
La presidenta de México ha insistido en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero ha destacado que no se subordinará ante el vecino del norte.
Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración
Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de Minneapolis para denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que disparó y mató a una mujer el pasado miércoles. El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota ha convocado la manifestación bajo el lema "ICE fuera de Minnesota" en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross. Dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. El FBI ha asumido la investigación en solitario.
18 presos ya han sido liberados en Venezuela
Según el grupo Foro Penal, todavía habría 811 presos políticos en el país, entre ellos 80 extranjeros. Se desconoce si el Gobierno seguirá liberando a más reos.
La comunidad internacional eleva la presión sobre Irán, con su población incomunicada
La UE y la ONU han censurado el bloqueo de Internet y la telefonía, cuando ya son dos semanas de protestas y más de 50 los manifestantes muertos.
Casi cuatro de cada diez daneses creen que Trump invadirá Groenlandia
Trump, mientras tanto, dice que EE. UU. hará "algo" con Groenlandia: "Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas".
Trump insiste ante las petroleras en pedir una inversión de 100 000 millones de dólares en Venezuela
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol ha dado las gracias al presidente de EE. UU. “por abrir la puerta a una Venezuela mejor” y ha prometido triplicar su producción.
EE. UU. anuncia la incautación en el Caribe del petrolero 'Olina', bajo sospecha de llevar crudo venezolano
Se trata del tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por fuerzas estadounidenses esta semana, y el quinto desde el principio de los apresamientos. La misión de este viernes ha concluido "sin incidentes".
Ramón Larramendi, vasco residente en Groenlandia: “Hay estupefacción, temor e indignación; no estamos en venta”
La aventura y la exploración le llevaron a Ramón Larramendi por primera vez a Groenlandia en 1986, donde reside desde hace 40 años. Señala que las amenazas y deseos de Donald Trump de comprar la isla han provocado un gran cambio en la opinión de los groenlandeses (el 80% es inuit) que hasta hace años eran bastante "pro-americanos". Ahora sin embargo, dice, ese sentimiento "se ha trasnformado en rechazo total".
Petro alerta de que "existe una amenaza real" de acción militar estadounidense en Colombia
Tras atacar Venezuela, el presidente estadounidense advirtió a su homólogo colombiano por no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico. Los dos mandatarios hablaron por teléfono el miércoles.