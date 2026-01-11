Chavistas se movilizan para exigir a EE.UU. que devuelva a Venezuela a Maduro y su esposa

Simpatizantes chavistas se han movilizado este sábado en distintas zonas de Caracas y en varias regiones de Venezuela para exigir a Estados Unidos la liberación y el regreso del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados hace una semana por fuerzas del país norteamericano en medio de una serie de ataques.



Miles de chavistas marcharon en sectores cercanos al Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela -donde hubo ataques-, en el sur de la capital, donde autoridades locales hicieron un llamado a seguir en la calle y a respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juramentada el pasado lunes por el Parlamento tras una orden del Tribunal Supremo.



En la protesta se encontraba la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, quien ha pedido actuar "estratégicamente" con el fin de "preservar la vida" de Maduro y de Flores para que regresen a la "patria en el menor tiempo posible".



"Seguiremos movilizados, como lo hemos hecho estos siete días, en ese trabajo diario de unión nacional, rechazando ese ataque desigual, violento, de esa masacre de más de cien muertos y más de 150 heridos. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se arrodilla a ningún imperio", ha expresado.



El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, ha explicado que esta movilización tuvo como objetivo enviar un mensaje a la Administración de Donald Trump de que el "único que puede gobernar" Venezuela "es el pueblo organizado de (Hugo) Chávez, de (Simón) Bolívar y de Maduro".



"Somos un solo equipo, el equipo del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama", ha expresado.