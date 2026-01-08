Trump afirma que la supervisión sobre Venezuela podría durar años

El presidente de EEUU, Donal Trump, ha señalado en una entrevista al The New York Times, que la supervisión estadounidense sobre Venezuela podría durar años. Tras ser preguntado si esa supervisión se alargará durante meses o un año, el líder estadounidense ha respondido: "Yo diría que mucho más tiempo".

El presidente ha indicado “sólo el tiempo lo dirá”. "Reconstruiremos el país de forma muy rentable", ha continuado el presidente de Estados Unidos durante una entrevista que ha durado casi dos horas. "Usaremos petróleo y lo recibiremos. Bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", ha asegurado.

Trump añadió que Estados Unidos se está "llevando muy bien" con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez en Venezuela en este momento, según el Times.

Trump dijo el martes que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU., con ingresos de la venta del petróleo que serán controlados por Washington. Esto ocurrió pocos días después de que el ejército estadounidense lanzara una incursión en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro.