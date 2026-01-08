Venezuela confirma que fueron 100 las personas muertas durante la intervención militar estadounidense

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado que un total de 100 personas perdieron la vida en el ataque a gran escala llevado a cabo por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Este operativo resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y posteriormente sacado del país a la fuerza.

Aunque Caracas no había revelado una cifra oficial de muertos hasta el momento, la muerte de varias personas en el ataque había sido previamente reportada. Entre los fallecidos, se incluyen miembros de la seguridad personal de Maduro y, según fuentes cubanas, 32 miembros de los servicios de inteligencia y el ejército de Cuba que estaban destacados en Venezuela.

Además, el propio Cabello ha detallado que la esposa del presidente sufrió una lesión en la cabeza, mientras que Maduro fue herido en la pierna.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien ha asumido el cargo de presidenta interina, ha declarado una semana de luto nacional por las víctimas.

Operación militar

El secuestro del presidente Nicolás Maduro fue precedido por un intenso despliegue militar en las costas venezolanas. La operación de captura involucró helicópteros "Chinook" y unidades especiales de élite del Ejército de EE. UU., como los Delta Force.

El presidente Donald Trump calificó la operación como "brillante" y aseguró que fue ejecutada para proteger a los agentes involucrados en el arresto.