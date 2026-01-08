Esku-hartze militarra
AEBren eraso militarrean 100 pertsona hil zirela baieztatu du Venezuelak

Delcy Rodriguezek, Venezuelako presidenteorde exekutiboak, astebeteko dolu nazionala ezarri du biktimak omentzeko.

AME1591. CARACAS (VENEZUELA), 03/01/2026.- Simpatizantes del oficialismo participan en una manifestación en inmediaciones del Palacio de Miraflores este sábado, en Caracas (Venezuela). Chavistas salieron a las calles del centro de Caracas para exigir que "devuelvan" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura del gobernante suramericano en medio de un ataque con misiles durante la madrugada de hoy contra la capital venezolana y otras zonas del país. EFE/ Miguel Gutiérrez
Chavistek manifestazioa egin dute Caracaseko kaleetan. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Diosdado Cabello Venezuelako Barne ministroak baieztatu duenez, 100 pertsona inguru hil ziren Ameriketako Estatu Batuetako militarrek Venezuelan egindako erasoan. Erasoa Nicolas Maduro presidentearen eta bere emaztearen, Cilia Floresen, bahiketarekin amaitu zen.

Hildakoen artean, Maduroren segurtasun pertsonaleko kideak dira, eta baita Kubako inteligentzia zerbitzuetako eta armadako 32 kide, bertako iturrien arabera.

Gainera, Cabellok berak zehaztu duenez, presidenteari eta bere emazteari lesioak eragin zizkieten bahiketan. Hain zuzen ere, Cilia Floresek lesioa du buruan, eta Madurok hanka du zaurituta.

Delcy Rodriguez, Venezuelako presidenteorde exekutiboak, astebeteko dolu nazionala ezarri du erasoan izandako biktimak omentzeko.

Operazio militarra

Nicolas Maduro presidentearen bahiketaren atarian, AEBk harrezkero hedapen militarra handia egina zuen Venezuelako kostaldean. Erasoan, Chinook helikopteroek eta AEBko Armadako eliteko unitate bereziek parte hartu zuten; alegia, Delta Force unitateak.

Donald Trump presidentearen arabera, "bikaina" izan zen egindako erasoa, eta ziurtatu du erasoan parte hartu zuten agenteen segurtasuna bermatze aldera egin zela egin zen moduan.

Venezuelako behin-behineko gobernuarengan "eragin handiena" mantentzen duela ziurtatu du Etxe Zuriak
Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Nicolás Maduro Munduko albisteak

