Chavistak mobilizatu egin dira Maduro eta haren emaztea Venezuelara itzultzea eskatzeko

Agintariek kalean jarraitzeko eta Delcy Rodriguez presidente berriari babesa emateko deia egin dute.

Manifestazio chavista Caracasen. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Chavistak mobilizatu egin dira Caracasen eta Venezuelako hainbat eskualdetan larunbat honetan, AEBri Nicolas Maduro eta haren emaztea, Cilia Flores diputatua, askatzea eta itzultzea eskatzeko.

Milaka chavista Tiuna gotorlekuaren inguruan atera dira kalera protesta egitera, hiriburuaren hegoaldean, eta bertako agintariek kalean jarraitzeko eta Delcy Rodriguez presidente arduradunari babesa emateko deia egin dute.

Carmen Melendez Caracaseko Libertador udalerriko alkateak parte hartu du mobilizazioetako batean, eta "estrategikoki" jokatzea eskatu du, Maduroren eta Floresen "bizitza zaintzeko", "aberrira ahalik eta denbora laburrenean" itzul daitezen.

"Mobilizatuta jarraituko dugu, zazpi egun hauetan egin dugun bezala, batasun nazionaleko eguneroko lan honetan, ehun hildako eta 150 zauritu baino gehiago utzi zituen sarraski bortitz hori arbuiatuz. Hemen inork ez du amore ematen, hemen inor ez da inongo inperioren aurrean belaunikatzen ", adierazi du.

Nahum Fernandez Caracaseko gobernuburuak azaldu duenez, mobilizazioaren helburua Donald Trumpen Administrazioari mezu bat bidaltzea izan da, "Venezuela gobernatu dezakeen bakarra (Hugo) Chavezen, (Simon) Bolivarren eta Maduroren herria" dela esanez.

"Talde bakarra gara, Nicolas Maduro presidentearen eta lehen damaren taldea", adierazi du.

18 preso askatu dituzte jada Venezuelan
Venezuelaren gaineko ikuskapenak urteak iraun ditzakeela esan du Trumpek
Manifestación Minnesota
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Milaka manifestari atera dira kalera Minneapolisen, immigrazi agente batek Renee Good tiroka hil izana salatzeko

Milaka manifestari atera dira larunbat honetan berriro Minneapoliseko erdiguneko kaleetara protestan, Immigrazioa eta Aduanak Kontrolatzeko Zerbitzuko agente batek emakume bat hil ostean pasa den asteazkenean. Minnesotako Etorkinen Eskubideen aldeko Ekintza Batzordeak deitu du manifestazioa, hilketa izan zen tokitik oso gertu.  Bertako buruzagiek, Tim Walz gobernadoreak barne, Minnesotako Atxiloketa Kriminalen Bulegoa auzian inplikatzeko beharra defendatu dute, baina erakunde horretatik salatu dute Ikerketa Bulego Federalak (FBI) betoa jarri diela kasuarekin zerikusia duen materiala eskuratzeko. FBIk bere esku bakarrik utzi du ikerketa.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ramon Larramendi, Groenlandian bizi den euskal herritarra: "Harridura, beldurra eta haserrea dago; ez gaude salgai"

Abenturak eta esplorazioak 1986an eraman zuten lehen aldiz Ramon Larramendi Groenlandiara, eta han bizi da duela 40 urtetik. Adierazi duenez, Donald Trumpek uhartea erosteko egindako mehatxuek eta desioek aldaketa handia eragin dute groenlandiarren  iritzian (% 80, inuitak), duela urte batzuk arte nahiko "pro-amerikarrak" baitziren. Orain, ordea, sentimendu hori "erabateko gaitzespenean eraldatu da". 

