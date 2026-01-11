Las movilizaciones en apoyo de las protestas de Irán se han extendido por Europa
En París miles de personas han salido a la calle, al igual que en Lisboa o Londres. En la capital del Reino Unido se han concentrado frente a la embajada iraní . Por otra parte, Francia, Alemania y Reino Unido han condenado las muertes que se han producido durante las protestas en Irán.
Primeras imágenes de muertos en las protestas iraníes
Tras tres días de interrupción de las comunicaciones, esta tarde se han difundido las primeras imágenes de los fallecidos en las protestas iraníes. En las imágenes, se ven decenas y decenas de cadáveres tirados en el suelo, en las calles. Algunas ONGs cifran en más de 500 los muertos y más de 10 000 los detenidos.
Las protestas en Irán dejan más de 586 muertos y 10 600 detenidos
El país lleva más de 72 horas de corte de internet y telefonía. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha acusado a EE.UU. e Israel de llevar "terroristas entrenados al país"; Donald Trump, por su parte, estaría considerando nuevas acciones militares contra la república islámica, según diversos medios.
Nicolás Maduro desde EE. UU.: "Estamos bien, somos unos luchadores"
El hijo del líder chavista ha explicado cuál es el estado de su padre tras conversar con los abogados. Ha dicho que "está fuerte" y ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada, al no poder vencerlo por otras vías".
Trump insta a Cuba a "llegar a un acuerdo" tras el corte del petróleo de Venezuela "antes de que sea tarde"
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha afirmado que el país no ha recibido compensación por los servicios de seguridad prestados a ningún otro país, según una publicación en X este domingo.
Nuevo ataque a gran escala de EE. UU. contra el Estado Islámico en Siria tras la muerte de tres estadounidenses
Las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, dos soldados y un intérprete. "Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Las protestas siguen en Irán, mientras Trump ofrece "ayuda" para su "libertad"
Después de ONGs informaran de que ya son más de 50 los muertos en las protestas antigubernamentales y tras un apagón de los servicios de Internet y telefonía entre los ciudadanos del país, miles de personas siguen saliendo a las calles para participar en las protestas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, insiste en que "Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!".
Sheinbaum reitera “coordinación” con EE. UU., pero advierte de que la “soberanía no se negocia”
La presidenta de México ha insistido en el diálogo con cualquier país del mundo y, en particular con Estados Unidos, pero ha destacado que no se subordinará ante el vecino del norte.
Chavistas se movilizan para exigir a EE.UU. que devuelva a Venezuela a Maduro y su esposa
Las autoridades locales llaman a seguir en la calle y respaldar a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez.
Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración
Miles de manifestantes han salido de nuevo este sábado a las calles del centro de Minneapolis para denunciar la actuación de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que disparó y mató a una mujer el pasado miércoles. El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota ha convocado la manifestación bajo el lema "ICE fuera de Minnesota" en el parque Powerhorn de la ciudad, muy cerca del lugar en el que Renee Good fue abatida por los disparos del agente Jonathan Ross. Dirigentes locales, incluido el gobernador, Tim Walz, han defendido la necesidad de implicar a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota en el caso, pero desde este organismo han denunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) les ha vetado el acceso a material del caso. El FBI ha asumido la investigación en solitario.