Donald Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, el próximo jueves en la Casa Blanca, para tratar sobre el tema del papel de la líder de la oposición venezolana, tras la captura y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro.

Tras la operación, el presidente de EE. UU. descartó a Machado para liderar el Venezuela, alegando que no tiene el apoyo del pueblo venezolano, y continúa manteniendo negociaciones con el Gobierno interino de Caracas presidido por la chavista Delcy Rodríguez.

Machado ha llegado a afirmar que estaría dispuesta a compartir con Trump el Nobel de la Paz que recogió el pasado diciembre en Oslo (Noruega), un premio al que el presidente estadounidense aspiraba.

La semana pasada, Trump afirmó que estaba dispuesto a recibir a la galardonada en Washington. “Creo que es muy amable por su parte querer venir” afirmó ante la prensa.

En cuanto a las negociaciones con Venezuela, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ha afirmado que EE. UU. está contando con la cooperación de las autoridades del país. “El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE. UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", ha dicho.