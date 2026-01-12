Donald Trumpek Maria Corina Machado hartuko du ostegunean Etxe Zurian
AEBko presidenteak baztertu egin zuen Venezuelako oposizioko burua eta Bakearen Nobel sariaren irabazlea bere herrialdeko presidente izateko, Nicolas Maduro atxilotu eta kartzelatu ostean.
Donald Trump AEBko presidenteak Maria Corina Machado Bakearen Nobel sariaren irabazlea hartuko du datorren ostegunean Etxe Zurian, Nicolas Maduro presidentea atxilotu eta espetxeratu ostean Venezuelako oposizioko buruak hartuko duen paperari buruz hitz egiteko.
Operazioaren ostean, AEBko presidenteak baztertu egin zuen Machado Venezuelako presidente izateko, herriaren babesik ez duela argudiatuta, eta Delcy Rodriguez chavista buru duen Caracaseko bitarteko gobernuarekin negoziatzen jarraitzen du.
Machadok esan du prest legokeela abenduan Oslon (Norvegia) jaso zuen Bakearen Nobel saria Trumpekin partekatzeko.
Joan den astean, Trumpek esan zuen Machadori Washingtonen harrera egiteko prest zegoela. "Uste dut oso atsegina dela etorri nahi izatea", adierazi zuen prentsaren aurrean.
Venezuelarekin dituzten negoziazioei dagokienez, Karoline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak esan du herrialdeko agintariak AEBrekin elkarlanean ari direla: "Presidenteak 500.000 milioi dolarreko akordio energetikoa ixtea lortu du. 31 milioi petrolio-upel AEBra bidean dira, eta haiek saltzearen trukeko dirua AEBko gobernuak kontrolatutako kontu batean sartuko da", esan du.
Gazako agintea erakunde palestinar teknokratiko baten esku uzteko trantsiziorako argibideak eman ditu Hamasek
Donald Trumpek datozen egunetan Gazarako bake-batzordea osatuko dute kideak izendatuko dituela iragarri ostean egin dute iragarpena. Batzorde hori AEBko proposamenaren bigarren fasean aipatzen da.
Euroganberako instalazioetara sartzea debekatu diete Irango ordezkariei eta diplomatikoei
Errepresio bortitza izan da azken bi asteetan Iranen, protestan ari diren pertsonen kontra, eta Iran Human Rights (IHRNGO) gobernuz kanpoko erakundearen arabera, gutxienez 648 dira hildakoak.
Milaka pertsona atera dira kalera Iranen, Gobernuari babesa adieraztera
Milaka pertsona mobilizatu dira astelehen honetan Irango hiriburuan, Teheranen, eta herrialdeko beste hainbat tokitan, hango Gobernuari babesa adierazteko, azken egunotan izaten ari diren protesten aurrean.
Abbas Araghchi Irango ministroaren esanetan, Iranek "ez du gerrarik nahi, baina erabat prest dago", eta AEBrekin "bidezko" negoziazioak egitearen alde dago
Esmaeil Baqaei Atzerri Ministerioaren bozeramaileak astelehen honetan bertan adierazi duenez, AEBrekin komunikatzeko kanala "irekita dago". "Beharrezkoa denean, mezuak trukatzen dira", azpimarratu du, eta gaineratu duenez, Iran "diplomazia eta negoziazio printzipioari" eusten ari zaio.
Venezuelak iragarri du 116 preso politiko gehiago askatu dituela
Hala ziurtatu du Venezuelako Gobernuak. Italiako Gobernuak ordu batzuk lehenago adierazi du askatuko diztuzten bi pertsona italiarrak direla.
Groenlandia "modu batera edo bestera" eskuratuko duela esan du Trumpek
AEBko presidenteak ukatu egin du Danimarkako Gobernuari benetako eskaintzarik egin izana. Gainera, "Errusiak eta Txinak kontrola hartzea nahi ez duen" arren, Groenlandia ez babestea leporatu dio Danimakari. "Funtsean, txakurrek eragindako bi lerarekin defendatzen ari dira uhartea", salatu du Trumpek.
Trumpek esan du AEBko Armada Iranen esku hartzea "oso serio" aztertzen ari dela
AEBko presidentearen esanetan, Teheranek "marra gorria" zeharkatu du, protestetan ehunka pertsona hil ditu eta. Hortaz, ez du baztertu berehalako erabaki bat hartzea; bitartean, Iran harekin negoziatzeko harremanetan jarri da. Irango Gobernuaren arabera, AEBko armadari esku hartzeko "aitzakia" emateko oldartu dira manifestariak.
Irango protesten aldeko mobilizazioak, Europan zehar
Milaka pertsona atera dira kalera Parisen, baita Lisboan eta Londresen ere. Erresuma Batuko hiriburuan Irango enbaxadaren aurrean bildu dira eta bandera kendu dute. Bestalde, Frantziak, Alemaniak eta Erresuma Batuak Irango protestetan izandako heriotzak gaitzetsi dituzte.
Gutxienez 586 lagun hil dira jada Irango protestetan eta 10.600 baino gehiago atxilotu dituzte
Islamiar Errepublikaren aurkako ekintza militarrak egitea aztertzen ari omen da Donald Trump, hainbat hedabideren arabera. Halakorik egitekotan, Israel eta AEB bera "jomuga" izango dituztela ohartarazi du Iranek.