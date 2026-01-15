Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre en un clima de máxima tensión con Estados Unidos

Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de alrededor de cinco horas, de acuerdo con los datos de la plataforma especializada FlightRadar24. El aviso aeronáutico (NOTAM) ha expirado y algunos vuelos han retomado ya su ruta hacia Teherán, después de que el cierre obligara a cancelar, desviar o retrasar numerosas operaciones.

Según este portal, durante la vigencia del NOTAM solo se permitían los aterrizajes y despegues de vuelos internacionales con permiso expreso. La reapertura se ha producido en un contexto de amenazas de Estados Unidos y de creciente tensión regional.

El cierre del espacio aéreo coincidió con las advertencias de Donald Trump, que en los últimos días ha amenazado con atacar Irán si no cesaban las muertes durante las protestas antigubernamentales. La Casa Blanca subrayó, no obstante, que “la diplomacia siempre es la primera opción”, y el propio Trump afirmó este miércoles que “las muertes en Irán han parado”.

En paralelo, Estados Unidos ha emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en varios países de Oriente Medio. La Embajada en Qatar ha recomendado limitar los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid, mientras que la legación en Kuwait ha restringido temporalmente los desplazamientos de su personal a varias instalaciones militares. Washington mantiene bases en países como Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudí y Jordania.

Asimismo, la Embajada estadounidense en Jerusalén ha instado a sus nacionales en Israel a revisar sus planes de viaje por las tensiones actuales. Washington ha pedido además a sus ciudadanos que abandonen Irán, una recomendación a la que se han sumado gobiernos como los de España, Italia y Reino Unido, que ha anunciado el cierre temporal de su Embajada en Teherán.

Según NBC News, Trump ha trasladado a su equipo de seguridad nacional que, si se lleva a cabo una operación militar, esta debería asestar un golpe definitivo, aunque existe preocupación por la capacidad de respuesta de Irán. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha reclamado una salida diplomática y ha pedido a Trump que no repita “el error” de los ataques de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.