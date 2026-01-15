Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre en un clima de máxima tensión con Estados Unidos
Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de alrededor de cinco horas, de acuerdo con los datos de la plataforma especializada FlightRadar24. El aviso aeronáutico (NOTAM) ha expirado y algunos vuelos han retomado ya su ruta hacia Teherán, después de que el cierre obligara a cancelar, desviar o retrasar numerosas operaciones.
Según este portal, durante la vigencia del NOTAM solo se permitían los aterrizajes y despegues de vuelos internacionales con permiso expreso. La reapertura se ha producido en un contexto de amenazas de Estados Unidos y de creciente tensión regional.
El cierre del espacio aéreo coincidió con las advertencias de Donald Trump, que en los últimos días ha amenazado con atacar Irán si no cesaban las muertes durante las protestas antigubernamentales. La Casa Blanca subrayó, no obstante, que “la diplomacia siempre es la primera opción”, y el propio Trump afirmó este miércoles que “las muertes en Irán han parado”.
En paralelo, Estados Unidos ha emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en varios países de Oriente Medio. La Embajada en Qatar ha recomendado limitar los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid, mientras que la legación en Kuwait ha restringido temporalmente los desplazamientos de su personal a varias instalaciones militares. Washington mantiene bases en países como Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudí y Jordania.
Asimismo, la Embajada estadounidense en Jerusalén ha instado a sus nacionales en Israel a revisar sus planes de viaje por las tensiones actuales. Washington ha pedido además a sus ciudadanos que abandonen Irán, una recomendación a la que se han sumado gobiernos como los de España, Italia y Reino Unido, que ha anunciado el cierre temporal de su Embajada en Teherán.
Según NBC News, Trump ha trasladado a su equipo de seguridad nacional que, si se lleva a cabo una operación militar, esta debería asestar un golpe definitivo, aunque existe preocupación por la capacidad de respuesta de Irán. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha reclamado una salida diplomática y ha pedido a Trump que no repita “el error” de los ataques de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.
Te puede interesar
Dinamarca y EE. UU. constituyen "un grupo de trabajo de alto nivel" para encauzar las "discrepancias" sobre Groenlandia
La reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca ha finalizado sin un acuerdo.
Dinamarca anuncia que reforzará la presencia militar en Groenlandia con aliados de la OTAN
Recuerda que el verano pasado ya aumentó su presencia en la isla con varias iniciativas, entre las que menciona las maniobras realizadas con otros cuatro países de la Alianza.
Trump le hace la peineta a un trabajador de Ford que le gritó "protector de pedófilos"
Donald Trump le hizo la peineta a un trabajador de Ford durante su visita a la planta de ensamblaje de la fabricante de autos en Detroit, después de que el trabajador le gritara: "protector de pedófilos". Trump también respondió repitiendo varias veces: "que te jodan".
El Gobierno de EE. UU. recibe a una delegación de Dinamarca y Groenlandia en plena ofensiva de Trump por controlar la isla
Antes de la reunión en la Casa Blanca, el primer ministro groenlandés ha subrayado que "si tiene que elegir" la isla "prefiere Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN". La primera ministra danesa, por su parte, ha destacado que "Groenlandia no está a la venta".
Trump anima a los iraníes a continuar protestando y les ha prometido que "la ayuda va en camino"
El presidente de Estados Unidos ha lanzado un mensaje en la red social Truth asegurando que los responsables de las matanzas de los manifestantes pagarán un alto precio.
Tanques israelíes disparan a una patrulla española en Líbano
El incidente se produjo cuando los blindados israelíes se encontraban fuera de la zona de seguridad y la patrulla española se desplazó para monitorizar su posición, según el Estado Mayor de la Defensa.
Trump amenaza con aranceles del 25 % a cualquier país que comercialice con Irán
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado una medida económica de alta tensión internacional: impondrá un arancel del 25 % a todas las naciones que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán, en medio de crecientes protestas y represión interna en ese país.
Donald Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca
El presidente de EE. UU. descartó a la lider de la oposición venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz para presidir Venezuela, tras la captura y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro.
Hamás emite directivas para facilitar la transición de poder en Gaza a un organismo tecnocrático palestino
El anuncio se produce después de que Trump anunciase que nombraría en los próximos días a los miembros de la junta de paz para Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave.