TENSIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre en un clima de máxima tensión con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a sus asesores que cualquier acción militar contra Irán debería ser “rápida y decisiva”, según NBC News, en un contexto de creciente presión y alertas de seguridad en la región.
AME5343. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/01/2026.- Captura de la pagina Flightradar24 donde se visualiza en tráfico aéreo sobre y alrededor de Irán. El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24. EFE/ Flightradar24 /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Cierre del espacio aéreo en Irán. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Iranek aireko espazioa ireki du berriro, ia bost orduz itxita egon ostean, tentsio goreneko giro batean, AEBrekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de alrededor de cinco horas, de acuerdo con los datos de la plataforma especializada FlightRadar24. El aviso aeronáutico (NOTAM) ha expirado y algunos vuelos han retomado ya su ruta hacia Teherán, después de que el cierre obligara a cancelar, desviar o retrasar numerosas operaciones.

Según este portal, durante la vigencia del NOTAM solo se permitían los aterrizajes y despegues de vuelos internacionales con permiso expreso. La reapertura se ha producido en un contexto de amenazas de Estados Unidos y de creciente tensión regional.

El cierre del espacio aéreo coincidió con las advertencias de Donald Trump, que en los últimos días ha amenazado con atacar Irán si no cesaban las muertes durante las protestas antigubernamentales. La Casa Blanca subrayó, no obstante, que “la diplomacia siempre es la primera opción”, y el propio Trump afirmó este miércoles que “las muertes en Irán han parado”.

En paralelo, Estados Unidos ha emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en varios países de Oriente Medio. La Embajada en Qatar ha recomendado limitar los viajes no esenciales a la base aérea de Al Udeid, mientras que la legación en Kuwait ha restringido temporalmente los desplazamientos de su personal a varias instalaciones militares. Washington mantiene bases en países como Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudí y Jordania.

Asimismo, la Embajada estadounidense en Jerusalén ha instado a sus nacionales en Israel a revisar sus planes de viaje por las tensiones actuales. Washington ha pedido además a sus ciudadanos que abandonen Irán, una recomendación a la que se han sumado gobiernos como los de España, Italia y Reino Unido, que ha anunciado el cierre temporal de su Embajada en Teherán.

Según NBC News, Trump ha trasladado a su equipo de seguridad nacional que, si se lleva a cabo una operación militar, esta debería asestar un golpe definitivo, aunque existe preocupación por la capacidad de respuesta de Irán. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha reclamado una salida diplomática y ha pedido a Trump que no repita “el error” de los ataques de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Irán Estados Unidos Donald Trump Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X