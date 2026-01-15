TENTSIOA
Iranek aireko espazioa ireki du berriro, ia bost orduz itxita egon ostean; tentsioa handia da AEBrekin

Donald Trump AEBko presidenteak bere aholkulariei esan dienez, Iranen aurkako ekintza militar "azkarra eta uzzena" izan beharko litzateke, NBC Newsen arabera.

Aireko espazioaren itxiera Iranen. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango agintariek aire-espazioa ireki dute berriro, bost ordu inguruko etenaldi baten ostean, FlightRadar24 plataforma espezializatuaren datuen arabera. Abisu aeronautikoa (NOTAM) amaitu da, eta zenbait hegaldik Teheranerako bidea hartu dute berriro: aire espazioaren itxierak operazio ugari bertan behera uztera, desbideratzera edo atzeratzera behartu du.

NOTAM indarrean egon den bitartean, berariazko baimena zuten nazioarteko hegaldiak lurreratzea eta aireratzea baino ez da baimendu. Estatu Batuen mehatxuen eta eskualdeko tentsioaren testuinguruan berriro ireki da.

Aireko espazioaren itxierak bat egin du Donald Trumpen ohartarazpenekin; izan ere, azken egunotan Irani erasotzeko mehatxua egin du, Gobernuaren aurkako protestetan pertsonen aurkako erasoak eteten ez baziren. Etxe Zuriak azpimarratu duenez, "diplomazia beti da lehen aukera", eta Trumpek berak asteazken honetan adierazi duenez, "Iranen heriotzak gelditu egin dira".

Aldi berean, Ameriketako Estatu Batuek segurtasun-alertak eman dituzte Ekialde Ertaineko hainbat herrialdetan. Qatarko enbaxadak Al Udeid aire-baserako funtsezkoak ez diren bidaiak mugatzea gomendatu du, eta Kuwaitek, berriz, langileen joan-etorriak aldi baterako mugatu ditu hainbat instalazio militarretara. Washingtonek baseak ditu Bahrainen, Arabiar Emirerri Batuetan, Iraken, Saudi Arabian eta Jordanian.

Era berean, AEBk Jerusalemen duen enbaxadak bidaia-planak berrikusteko eskatu die Israelgo herritarrei, egungo tentsioengatik. Washingtonek Iran uzteko eskatu die herritarrei, eta gomendio horrekin bat egin dute Espainiako, Italiako eta Erresuma Batuko gobernuek, besteak beste, Teherango enbaxada aldi baterako itxiko dutela iragarri baitute.

NBC Newsen arabera, Trumpek segurtasun nazionaleko bere taldeari esan dio, operazio militar bat egiten bada, horrek behin betiko kolpea hartu beharko lukeela, baina Iranek erantzuteko duen gaitasunagatik kezkatuta dagoela. Bestalde, Abbas Araghchi Irango Atzerri ministroak irteera diplomatikoa eskatu du, eta 2025eko ekainean Irango instalazio nuklearren aurka egindako erasoen "akatsa" ez errepikatzeko eskatu dio Trumpi.

