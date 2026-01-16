Protestas en Irán
La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní

La agencia con sede en Colonia (Alemania) ha advertido de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.
AME5343. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/01/2026.- Captura de la pagina Flightradar24 donde se visualiza en tráfico aéreo sobre y alrededor de Irán. El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24. EFE/ Flightradar24 /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Esta semana, Irán cerró durante varias horas su espacio aéreo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Irango aire-espazioa ekiditeko gomendioa egin die AESAk Europako airelineei
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha recomendado este viernes a las aerolíneas europeas no operar dentro del espacio aéreo de Irán y extremar la cautela sobre los países vecinos en vista de las tensiones en la zona y de la posibilidad de una intervención militar estadounidense.

La agencia con sede en Colonia (Alemania) ha advertido de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.

"La presencia y posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, combinada con respuestas estatales impredecibles y la activación potencial de sistemas de misiles tierra-aire crea un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles", ha destacado.

Además, en el caso de una intervención militar estadounidense, no se puede excluir la posibilidad de represalias contra las bases de ese país en Oriente Medio, lo que podría crear riesgos adicionales en el espacio aéreo de los países vecinos, como Irak.

Por ello, la agencia cree que las aerolíneas deberían evitar el espacio aéreo iraní y actuar con cautela, implementando planes de contingencia en lo tocante al espacio aéreo de los países vecinos, teniendo en cuenta especialmente la localización de las bases estadounidenses.

El ministro iraní Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU
