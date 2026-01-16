La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha recomendado este viernes a las aerolíneas europeas no operar dentro del espacio aéreo de Irán y extremar la cautela sobre los países vecinos en vista de las tensiones en la zona y de la posibilidad de una intervención militar estadounidense.

La agencia con sede en Colonia (Alemania) ha advertido de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.

"La presencia y posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, combinada con respuestas estatales impredecibles y la activación potencial de sistemas de misiles tierra-aire crea un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles", ha destacado.

Además, en el caso de una intervención militar estadounidense, no se puede excluir la posibilidad de represalias contra las bases de ese país en Oriente Medio, lo que podría crear riesgos adicionales en el espacio aéreo de los países vecinos, como Irak.

Por ello, la agencia cree que las aerolíneas deberían evitar el espacio aéreo iraní y actuar con cautela, implementando planes de contingencia en lo tocante al espacio aéreo de los países vecinos, teniendo en cuenta especialmente la localización de las bases estadounidenses.