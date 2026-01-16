Irango aire-espazioa ekiditeko gomendioa egin die AESAk Europako airelineei
Agentziak ohartarazi du Irango aireko defentsak alarma egoeran daudela, eta horrek handitu egiten duela aireontzi zibil bat mehatxu gisa oker identifikatzeko arriskua.
Aire Segurtasuneko Europako Agentziak (AESA) Irango aire-espazioan ez jarduteko eta inguruko herrialdeetan zuhurtzia areagotzeko gomendioa egin die ostiral honetan Europako airelineei, eskualdean dagoen tentsioa eta AEBren balizko esku-hartze militarra direla eta.
Kolonian (Alemania) egoitza duen agentziak ohartarazi du Irango aireko defentsak alarma egoeran daudela, eta horrek handitu egiten duela aireontzi zibil bat mehatxu gisa oker identifikatzeko arriskua.
AESAren arabera, arma eta aireko defentsa-sistema ugari egoteak eta horiek erabiltzeak, aurreikusi ezin daitezkeen estatuaren erantzunekin batera, baita lurretik airerako misil-sistemen balizko aktibazioak ere, arrisku handia sortzen dute altitude eta maila guztietan dabiltzan hegaldi zibiletarako.
Gainera, AEBk esku-hartze militarra egingo balu, gogoratu du ezin dela baztertu Ekialde Hurbilean herrialde horrek dituen base militarren aurkako errepresaliak egotea. Horrek arrisku gehigarriak eragin ditzake inguruko herrialdeetako aire-espazioan, Iraken kasu.
Hori dela eta, agentziaren ustez, airelineek Irango aire-espazioa saihestu beharko lukete, eta inguruko herrialdeetako aire-espazioari dagokionez kontingentzia-planak ezarri, bereziki base estatubatuarren kokapena kontuan hartuta.
