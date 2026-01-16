Protestak Iranen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Irango aire-espazioa ekiditeko gomendioa egin die AESAk Europako airelineei

Agentziak ohartarazi du Irango aireko defentsak alarma egoeran daudela, eta horrek handitu egiten duela aireontzi zibil bat mehatxu gisa oker identifikatzeko arriskua.

AME5343. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/01/2026.- Captura de la pagina Flightradar24 donde se visualiza en tráfico aéreo sobre y alrededor de Irán. El Gobierno de Irán notificó en la madrugada de este jueves el cierre de su espacio aéreo durante poco más de dos horas, según la página de rastreo de vuelos Flightradar24. EFE/ Flightradar24 /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Aste honetan, Iranek hainbat orduz itxi du aire-espazioa. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aire Segurtasuneko Europako Agentziak (AESA) Irango aire-espazioan ez jarduteko eta inguruko herrialdeetan zuhurtzia areagotzeko gomendioa egin die ostiral honetan Europako airelineei, eskualdean dagoen tentsioa eta AEBren balizko esku-hartze militarra direla eta.

Kolonian (Alemania) egoitza duen agentziak ohartarazi du Irango aireko defentsak alarma egoeran daudela, eta horrek handitu egiten duela aireontzi zibil bat mehatxu gisa oker identifikatzeko arriskua.

AESAren arabera, arma eta aireko defentsa-sistema ugari egoteak eta horiek erabiltzeak, aurreikusi ezin daitezkeen estatuaren erantzunekin batera, baita lurretik airerako misil-sistemen balizko aktibazioak ere, arrisku handia sortzen dute altitude eta maila guztietan dabiltzan hegaldi zibiletarako.

Gainera, AEBk esku-hartze militarra egingo balu, gogoratu du ezin dela baztertu Ekialde Hurbilean herrialde horrek dituen base militarren aurkako errepresaliak egotea. Horrek arrisku gehigarriak eragin ditzake inguruko herrialdeetako aire-espazioan, Iraken kasu.

Hori dela eta, agentziaren ustez, airelineek Irango aire-espazioa saihestu beharko lukete, eta inguruko herrialdeetako aire-espazioari dagokionez kontingentzia-planak ezarri, bereziki base estatubatuarren kokapena kontuan hartuta.

Abbas Araqchi Irango ministroaren esanetan, Iranek "ez du gerrarik nahi, baina erabat prest dago", eta AEBrekin "bidezko" negoziazioak egitearen alde dago
Iran Europa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X