ESTADOS UNIDOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump asegura que es "un gran honor" conocer a Machado tras una reunión de perfil bajo

Tras el encuentro, que se ha celebrado a puerta cerrada en la Casa Blanca, Trump ha afirmado en redes sociales que Machado le ha entregado su medalla del premio Nobel de la Paz. Por su parte, Machado ha afirmado que el presidente estadounidense "está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos". 

AME5697. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/01/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington (EE.UU). Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad". EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Machado ezagutzea "ohore handia" dela esan du Trumpek, profil baxuko bilera baten ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido con perfil bajo a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, en un encuentro celebrado este jueves en la Casa Blanca. 

Ha sido una reunión privadasin acceso a la prensa y sin comparecencia conjunta posterior

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", ha anunciado Trump en su plataforma, Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado con Machado, a la que ha eludido citar como líder de la oposición del país latinoamericano. 

Horas antes, la opositora ha asegurado que cuenta con Trump "para la libertad de" su país tras una reunión a puerta cerrada con el magnate neoyorquino y ha señalado que le ha ofrecido la medalla del Nobel de la Paz "por su compromiso único con la libertad".

En declaraciones a la prensa, ha manifestado que durante su conversación le ha transmitido "el compromiso" de la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición. "Este es un día histórico", ha sostenido. "Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos", ha agregado. 

Titulares de Hoy Venezuela Estados Unidos Donald Trump Internacional

Te puede interesar

AME5697. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 15/01/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington (EE.UU). Machado entregó a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad". EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

María Corina Machado entrega a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz". El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa" y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".
Zena Cardman astronauta NASA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra por la enfermedad de uno de los astronautas

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico. Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.
Cargar más
Publicidad
X