El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido con perfil bajo a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, en un encuentro celebrado este jueves en la Casa Blanca.

Ha sido una reunión privada, sin acceso a la prensa y sin comparecencia conjunta posterior.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", ha anunciado Trump en su plataforma, Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado con Machado, a la que ha eludido citar como líder de la oposición del país latinoamericano.

Horas antes, la opositora ha asegurado que cuenta con Trump "para la libertad de" su país tras una reunión a puerta cerrada con el magnate neoyorquino y ha señalado que le ha ofrecido la medalla del Nobel de la Paz "por su compromiso único con la libertad".

En declaraciones a la prensa, ha manifestado que durante su conversación le ha transmitido "el compromiso" de la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición. "Este es un día histórico", ha sostenido. "Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos", ha agregado.