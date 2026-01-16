Machado ezagutzea "ohore handia" dela esan du Trumpek, profil baxuko bilera baten ostean
Etxe Zurian ateak itxita egin duten batzarraren ondotik, Machadok Bakearen Nobel sariaren domina eman diola baieztatu du Trumpek sare sozialetan. Bestalde, bilera ondo joan dela nabarmendu du Machadok.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko buruak bilera egin dute, bart, Etxe Zurian.
Hala ere, profil baxuko itxura eman nahi izan diote Estatu Batuek.
Ateak itxita eta kamerarik gabe egin duten batzarraren ondotik, Machadok Bakearen Nobel sariaren domina eman diola baieztatu du Trumpek sare sozialetan. "Ohore handia izan da gaur Venezuelako Maria Corina Machado ezagutzea. Emakume zoragarria da", adierazi du.
Halaber, Machado eta biak agertzen diren argazkia argitaratu du Trumpek, baina Venezuelako oposizioaren burua aipatu gabe.
Machadoren arabera, berriz, bilera ondo joan da eta Trump Venezuelarengatik egiten ari denagatik eskaini dio Nobel Sariaren domina.
Kazetarien aurrean egindako adierazpenetan Machadok "egun historikoa" dela nabarmendu du. Halaber, "(Trump) Venezuelako preso politiko guztien askatasunarekin eta venezuelar guztien askatasunarekin konprometituta dago", gaineratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Lecornuk aurrekontuak adosteari uko egin dio eta dekretu bidez onartzea negoziatuko du
Lecornuk eta bere kabineteak aurrekontuen proposamen bat jarriko dute mahai gainean, eta horren inguruan alderdiekin negoziatuko dute, ez hainbeste aldeko botoa eman dezaten, baizik eta dekretu bidez onartu ostean etorriko den zentsura-mozioaren alde ez dezaten bozkatu.
Maria Corina Machadok Nobel sariaren domina eman dio Trumpi
Machadok urrezko marko bat erabili zuen presidenteari oparitu zion Nobel saria jartzeko, eta goiko aldean honako hau idatzi zuen: "esker onez, bakea sustatzeko izan zuen lidergo apartagatik". Errepublikanoak Machado "emakume zoragarria" zela esan zuen Truth Social plataforman, eta Nobel sariaren oparia eskertu zuen, "elkarrekiko errespetuaren erakusle" izateagatik.
Europako hainbat herrialdek Groenlandian tropak zabaltzeko atea ireki dute, "Artikoan segurtasuna mantentzeko"
Europak erreakzionatu egin du Donald Trump AEBko presidenteak Artikoko uharte horren inguruan egindako mehatxuen aurrean.
AEBko indarrek beste petrolio-ontzi bat konfiskatu dute Kariben
Ameriketako Estatu Batuetako kostazainek "Veronica" petrolio-ontzia konfiskatu dute ostegun honetan Karibeko uretan, Washingtonek Venezuelako petrolio gordinari ezarritako blokeoa urratzea egotzita. Seigarren operatiboa izango litzateke, Trumpen Administrazioak Kariben konfiskazioak eta igortutako ontziak blokeatzen hasi zenetik.
NASAren "Crew-11" misioa Lurrera itzuli da, astronauta bat gaixo dabilelako
Joan den urtarrilaren 8an, NASAk misioaren amaiera aurreratzeko eta tripulazioko lau kideak Lurrera ekartzeko erabakia hartu zuela iragarri zuen. Lehen aldiz aurreratu da Nazioarteko Espazio Estazioko misio baten amaiera kide baten osasunagatik; izan ere, estazioak ekipo mediku aurreratuak dituen arren, ez dago prestatuta diagnostiko konplexuak egiteko.
Bi hildako eta zauritu bat Thailandian, garabi bat eraikitzen ari zen zubiaren azpiko errepidera erorita
Bangkoken, autobideko zubi batean garabi bat erori eta gutxienez bi lagun harrapatu ditu azpian. Hil egin dira biak. Bezperan, Thailandian abiadura handiko trena eraikitzeko erabilitako beste garabi bat erori eta 32 bidaiari hil ditu, eta 66 zauritu.
Venezuelan "elkar ulertzeko garai politikoa" datorrela iragarri du Delcy Rodriguezek
Donald Trump AEBko presidentea Maria Corina Machado Venezuelako oposizioaren buruarekin bilduko da gaur Etxe Zurian.
Poliziak pertsona bat tirokatu du Minneapolisen, Renne Good hil eta astebetera
AEBko Segurtasun Nazionalerako Departamentuak jakitera eman duenez, zaurituak Immigrazioko eta Aduanetako agenteari eraso egin dio atxilotzera joan direnean, eta Poliziak tiro eginez erantzun du.
Iranek aireko espazioa ireki du berriro, ia bost orduz itxita egon ostean; tentsioa handia da AEBrekin
Donald Trump AEBko presidenteak bere aholkulariei esan dienez, Iranen aurkako ekintza militar "azkarra eta zuzena" izan beharko litzateke, NBC Newsen arabera.