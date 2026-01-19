EE. UU.
Trump advierte que, tras no conseguir el Nobel, ya no se siente "obligado a pensar solo en paz"

En una carta al primer ministro noruego, el presidente de los EE. UU. ha asegurado que "ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", y ha añadido que él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación".
Washington (United States), 15/01/2026.- US President Donald Trump wears championship rings during an event honoring the 2025 Stanley Cup Champions, The Florida Panthers, in the East Room of the White House, in Washington, DC, USA, 15 January 2026. EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Foto: EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz".

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

El líder republicano ha vinculado la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción. "Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.

En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación". "Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye.

Apoyo "total" de Noruega a Dinamarca

Støre confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto telefónico de Trump la víspera y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.

"En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN", dijo a ese diario.

Støre resaltó que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a éste es "total".

