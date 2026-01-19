Trump advierte que, tras no conseguir el Nobel, ya no se siente "obligado a pensar solo en paz"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz".
"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.
El líder republicano ha vinculado la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción. "Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.
En su opinión, él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación". "Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye.
Apoyo "total" de Noruega a Dinamarca
Støre confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto telefónico de Trump la víspera y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.
"En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN", dijo a ese diario.
Støre resaltó que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a éste es "total".
Te puede interesar
Casi 4.000 muertos y 9.000 heridos en las protestas en Irán, según el último balance de una ONG
Así lo afirma HRANA, mientras que IHRNGO deja la cifra en 3.428. Además, continúa la "suspensión generalizada" del servicio de internet.
Costa convocará a los países de la UE en los próximos días para coordinar una respuesta a Trump
Tras la reunión con embajadores europeos este domingo, el presidente del Consejo Europeo ha subrayado que los países de la UE tienen la disposición de defenderse "de cualquier forma de coacción" pero también de "continuar dialogando constructivamente con Estados Unidos en todos los asuntos de interés común"
El candidato socialista y el ultraderechista irán a la segunda vuelta en Portugal
El exministro y exlíder socialista António José Seguro ha obtenido el 30,53 % de los sufragios y el dirigente ultraderechista André Ventura el 24,59 %. La segunda ronda de las elecciones presidenciales de Portugal se disputará el próximo 8 de febrero
Los ocho países sancionados por Trump dicen que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"
En un comunicado conjunto, los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido aseguran que las tropas enviadas a Groenlandia buscan "reforzar la seguridad en el Ártico". Los 27 se reúnen esta tarde para dar una respuesta coordinada a Trump.
Inmigrantes que residen en EE. UU., preocupados ante las políticas de Trump
María es mexicana, tiene 38 años, y está en Estados Unidos gracias a un permiso especial para no ser deportada, pero se muestra preocupada porque Trump está cumpliendo su propósito de deportar a inmigrantes contratando a miles de agentes, que a menudo emplean el miedo: llevan la cara oculta, van armados y utilizan formas muy violentas.
Patxi Alberdi, médico en Groenlandia: "Los daneses creían que los EE. UU. eran sus aliados y están en shock"
Patxi Alberdi es un médico eibarrés afincado en Dinamarca que ha sido jefe de psiquiatría en el único hospital de Groenlandia, por lo que conoce muy bien a estas dos sociedades. Entrevistado por la corresponsal de ETB Ane Irabazal, ha explicado que la estrategia expansionista de Trump ha sido un shock para los daneses y que muchos ciudadanos empiezan a ver ahora a los Estados Unidos de América como un enemigo, cuando ha sido su principal aliado durante décadas.
El Partido Demócrata tratará de impedir en el Senado los aranceles de Trump a los aliados de Groenlandia
El líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, declara la amenaza como una "estupidez" fruto de una ambición "quijotesca".
Países europeos se reunirán este domingo y rechazan las "amenazas" y el "chantaje"
Los países afectados preparan ya una respuesta conjunta a las medidas de Trump. Critican las "amenazas inaceptables" del presidente estadounidense. El mandatario francés se reunirá con el resto de líderes europeos, en un intento de mostrar firmeza.
Jameneí afirma que han muerto "varios miles" de personas en las protestas, y responsabiliza a Trump de ello
El líder supremo de Irán ha aseverado que se han cometido “hechos extremadamente inhumanos, como encerrar y quemar vivos a jóvenes en mezquitas, y asesinar a niñas y hombres y mujeres indefensos, con armas provistas desde el extranjero”. Por su parte, Trump ha afirmado que "es hora de buscar un nuevo gobierno" para Irán.