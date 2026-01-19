AEB

Trumpek ohartarazi duenez, Nobel saria lortu ez duenez, jada ez dago "bakean bakarrik pentsatzera behartuta"

AEBetako presidenteak Norvegiako lehen ministroari bidalitako gutun batean azaldu duenez, "orain AEBentzat ona eta egokia dena pentsa dezaket", eta "NATOren alde beste edonork baino gehiago" egin duela gaineratu du.

Washington (United States), 15/01/2026.- US President Donald Trump wears championship rings during an event honoring the 2025 Stanley Cup Champions, The Florida Panthers, in the East Room of the White House, in Washington, DC, USA, 15 January 2026. EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
Donald Trump AEBko presidentea. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Jonas Gahr Støre Norvegiako lehen ministroari gutun batean adierazi dionez, Bakearen Nobel saria jaso ez ostean, jada ez du "bakeaz soilik pentsatzeko betebeharrik".

"Jonas agurgarria: zortzi gerra geldituta ere, niri Bakearen Nobel Saria ez ematea erabaki ostean, dagoeneko ez dut bakeaz bakarrik pentsatzeko betebeharrik sentitzen, nahiz eta beti izango den nagusi. Orain pentsa dezaket zer den ona eta egokia Estatu Batuentzat ", dio Nick Schifrin PBS kateko berriemaileak zabaldutako mezu batean.

AEBk Groenlandiari egindako mehatxu espantsionista bereizketa hori lortu ez izanarekin lotu du buruzagi errepublikanoak. "Danimarka ez da gai lurralde hori Errusiaren edo Txinaren aurka babesteko, eta, gainera, zergatik izango luke ustezko 'jabetza-eskubidea'? Ez dago idatzizko dokumenturik, duela ehunka urte itsasontzi bat hara iritsi izana bakarrik, baina guk ere itsasontziak bidali genituen ", gaineratu du.

Bere ustez, berak "NATOren alde beste edonork baino gehiago egin du". "Orain NATOk zerbait egin beharko luke Estatu Batuen alde. Mundua ez da seguru egongo Groenlandiaren erabateko kontrola izan ezean".

Norvegiak Danimarkari emandako babes "osoa"

Størek astelehenean baieztatu zion Norvegiako VG egunkariari Trumpen mezu bat jaso zuela, eta berak eta Alexander Stubb Finlandiako presidenteak bidalitako beste bati emandako erantzuna zela argitu zuen.

"Trumpi bidalitako mezuan, Norvegiari, Finlandiari eta beste herrialde batzuei muga-zergak igotzearen inguruan dugun jarrera azaldu genion. Elkarrizketa deseskalatzeko beharra adierazi genuen, eta Trumpen, Stubben eta nire arteko telefono bidezko elkarrizketa bat eskatu genuen egunean zehar. Trumpen erantzuna gure mezua bidali eta gutxira iritsi zen", azaldu du Størek.

Bestalde, Norvegiaren jarrera argi dagoela nabarmendu du: Groenlandia Danimarkako erresumaren zati bat da eta honi ematen zaion babesa "erabatekoa" da.

