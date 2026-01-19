Trumpek ohartarazi duenez, Nobel saria lortu ez duenez, jada ez dago "bakean bakarrik pentsatzera behartuta"
AEBetako presidenteak Norvegiako lehen ministroari bidalitako gutun batean azaldu duenez, "orain AEBentzat ona eta egokia dena pentsa dezaket", eta "NATOren alde beste edonork baino gehiago" egin duela gaineratu du.
Donald Trump AEBko presidenteak Jonas Gahr Støre Norvegiako lehen ministroari gutun batean adierazi dionez, Bakearen Nobel saria jaso ez ostean, jada ez du "bakeaz soilik pentsatzeko betebeharrik".
"Jonas agurgarria: zortzi gerra geldituta ere, niri Bakearen Nobel Saria ez ematea erabaki ostean, dagoeneko ez dut bakeaz bakarrik pentsatzeko betebeharrik sentitzen, nahiz eta beti izango den nagusi. Orain pentsa dezaket zer den ona eta egokia Estatu Batuentzat ", dio Nick Schifrin PBS kateko berriemaileak zabaldutako mezu batean.
AEBk Groenlandiari egindako mehatxu espantsionista bereizketa hori lortu ez izanarekin lotu du buruzagi errepublikanoak. "Danimarka ez da gai lurralde hori Errusiaren edo Txinaren aurka babesteko, eta, gainera, zergatik izango luke ustezko 'jabetza-eskubidea'? Ez dago idatzizko dokumenturik, duela ehunka urte itsasontzi bat hara iritsi izana bakarrik, baina guk ere itsasontziak bidali genituen ", gaineratu du.
Bere ustez, berak "NATOren alde beste edonork baino gehiago egin du". "Orain NATOk zerbait egin beharko luke Estatu Batuen alde. Mundua ez da seguru egongo Groenlandiaren erabateko kontrola izan ezean".
Norvegiak Danimarkari emandako babes "osoa"
Størek astelehenean baieztatu zion Norvegiako VG egunkariari Trumpen mezu bat jaso zuela, eta berak eta Alexander Stubb Finlandiako presidenteak bidalitako beste bati emandako erantzuna zela argitu zuen.
"Trumpi bidalitako mezuan, Norvegiari, Finlandiari eta beste herrialde batzuei muga-zergak igotzearen inguruan dugun jarrera azaldu genion. Elkarrizketa deseskalatzeko beharra adierazi genuen, eta Trumpen, Stubben eta nire arteko telefono bidezko elkarrizketa bat eskatu genuen egunean zehar. Trumpen erantzuna gure mezua bidali eta gutxira iritsi zen", azaldu du Størek.
Bestalde, Norvegiaren jarrera argi dagoela nabarmendu du: Groenlandia Danimarkako erresumaren zati bat da eta honi ematen zaion babesa "erabatekoa" da.
Zure interesekoa izan daiteke
EBko herrialdeak deituko ditu Costak datozen egunetan, Trumpi erantzun bateratua emateko
Igande honetan Europako enbaxadoreekin izandako bileraren ostean, Europako Kontseiluko presidenteak azpimarratu du EBko herrialdeak prest daudela "edozein hertsapenen" aurrean bere burua defendatzeko, baina baita "interes komuneko gai guztietan AEBrekin modu eraikitzailean hitz egiten jarraitzeko ere".
Ia 4.000 hildako eta 9.000 zauritu izan dira Irango protestetan, GKE baten azken balantzearen arabera
HRANAk (Human Righs Activists News Agency) eman du kopuru hori; eta IHRNGOren arabera (Iran Human Rights), berriz, 3.428 dira hildakoak. Gainera, Interneteko zerbitzuak etenda jarraitzen du.
Hautagai sozialista eta ultraeskuindarra igaro dira Portugalgo hauteskunde presidentzialen bigarren itzulira
Antonio Jose Seguro ministro ohi eta sozialisten buruzagi ohiak botoen % 30,53 lortu ditu eta Andre Ventura buruzagi ultraeskuindarrak % 24,59. Portugalgo presidentetzarako hauteskundeen bigarren bozketa otsailaren 8an izango da.
Muga-zergekin zigortutako Europako zortzi herrialdeak: "Groenlandiara tropak bidaltzea ez da inorentzat mehatxu"
Danimarkako, Finlandiako, Frantziako, Alemaniako, Herbehereetako, Norvegiako, Suediako eta Erresuma Batuko gobernuek ohar bateratu batean diotenez, Groenlandiara tropak bidaltzea "Artikoan segurtasuna indartzea du asmo". Ingurumari horretan, EBko enbaxadoreek bilera egin dute, muga-zergei eman beharreko erantzuna adosteko.
AEBn bizi diren etorkinak kezkatuta, deportatzeko asmoa betetzen ari delako Trump
Maria mexikarra da, 38 urte ditu, eta deportatua ez izateko baimen berezi bati esker dago AEBn. Kezkatuta dago, ordea, immigranteak deportatzeko asmoa betetzen ari delako Trump, milaka agente kontratatuta. Beldurra baliatzen dute askotan: aurpegia estalita eramaten dute, armak eskuan eta oso modu bortitzak erabiltzen dituzte.
Patxi Alberdi, medikua Groenlandian: "Danimarkarrak burbuila batean bizi izan dira, eta sorpresaz hartu dituzte Trumpen asmoak"
Patxi Alberdi Danimarkan bizi den mediku eibartarra da. Psikiatra izan da Groenlandiako ospitale bakarrean, eta oso ondo ezagutzen ditu bi gizarte horiek. Ane Irabazal ETBko korrespontsalak elkarrizketatuta, Trumpen estrategia espantsionista danimarkarrentzat shock bat izan dela kontatu dio, eta herritar asko etsai gisa ikusten hasi direla orain hamarkada luzez aliatu nagusi izan den AEB.
AEBko Alderdi Demokrata Groenlandiako aliatuen aurkako muga-zergak galarazten saiatuko da Senatuan
Chuck Schumer Goi Ganberako buruzagi demokratak "ergelkeriatzat" jo du Trumpen mehatxua.
Europako herrialdeak igande honetan bilduko dira, Trumpen "mehatxuak" eta "xantaia" gaitzetsi ondoren
Trumpen neurriei erantzun bateratua emateko asmoa dute kaltetutako herrialdeek. AEBko presidentearen "mehatxu onartezinak" kritikatu dituzte, eta Frantziako agintaria Europako gainerako buruzagiekin bilduko da, "irmotasuna" erakusteko asmoz.
Jameneik esan du "milaka pertsona" hil direla protestetan, eta Trumpi egotzi dio horren ardura
Irango buruzagi gorenak nabarmendu duenez, "gertaera oso ankerrak jazo dira, hala nola gazteak meskitetan giltzapetzea eta bizirik erretzea, edo neskato, gizon eta emakume babesgabeak hiltzea, atzerritik hornitutako armekin". Testuinguru horretan, Iranen "gobernu berri bat ezartzeko unea" dela adierazi du Trumpek.