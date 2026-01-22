Los cuatro pilares del preacuerdo que debe poner fin a la crisis sobre Groenlandia
Los cuatro fundamentos del preacuerdo, forjado el miércoles por la tarde en la estación alpina suiza entre el presidente de EE. UU. Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y en cuyas negociaciones también habría estado implicado el canciller alemán, Friedrich Merz, han sido desglosados por medios alemanes como 'Der Spiegel' o 'Welt'.
Estos son los cuatro puntos que se conocen actualmente del preacuerdo:
1.- En el primer punto del texto figura de forma genérica que "se retira la amenaza de imponer nuevos aranceles".
Trump ya adelantó anoche que desistirá de imponer nuevos aranceles a los ocho países europeos que enviaron soldados a Groenlandia a partir del 1 de febrero para participar en maniobras militares lideradas por Dinamarca.
A su vez, los líderes de la Unión Europea (UE) tenían previsto debatir hoy en una cumbre extraordinaria distintas posibilidades para responder a esa amenaza comercial, incluida la más contundente, el llamado instrumento anticoerción -apodado "bazuca comercial" y la introducción de aranceles por valor de unos 93 000 millones de euros a importaciones estadounidenses.
2.- Se renegociará un acuerdo sobre el estacionamiento de tropas en Groenlandia que data de 1951, que fue enmendado ya una vez en 2004 y que se titula "Defensa: Groenlandia". En ese documento en su artículo 1 consta que la base aérea de Thule o Pituffik en el norte de la isla ártica "es la única zona de defensa en Groenlandia".
El objetivo es enmendarlo de nuevo para incluir una cláusula sobre la 'Cúpula Dorada', el escudo antimisiles que Trump quiere establecer y que costará unos 175 000 millones de dólares. Trump quiere que el escudo, inspirado en la "Cúpula de Hierro' de Israel, esté operativo hasta finales de su mandato actual en 2029 y que proteja -principalmente de una eventual amenaza de China y Rusia- no solo a EE. UU. sino también a Canadá.
3.- El Gobierno de EE. UU. podrá intervenir en el control de inversiones en Groenlandia. De este modo, podría impedir que países competidores como China o Rusia aseguren recursos en la isla. Trump ya adelantó la víspera en la cadena CNBC que el preacuerdo incluirá derechos sobre minerales de tierras raras en la isla.
4.- Los Estados europeos de la OTAN se comprometen más firmemente con la seguridad en la región ártica. Se trata de una exigencia de Trump, que utilizó la supuesta presencia de barcos y submarinos chinos y rusos en torno a Groenlandia como argumento para afirmar que se quería hacer con la isla (con título de propiedad) por motivos de seguridad nacional y que solo EE. UU. era capaz de garantizar la seguridad de esa "masa de hielo" para proteger a su país y el mundo.
En el preacuerdo no está incluido, que se sepa, ninguna mención sobre la soberanía de la isla y su integridad territorial, que Dinamarca y Groenlandia siempre se han negado a entregar a Trump.
Trump acusa a España de ser un "aprovechado" por no aumentar su gasto de defensa al 5 %
"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", señaló durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.
Trump firma el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presidido en el auditorio principal del Foro de Davos (Suiza) la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido, inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.
Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos
El Gobierno de Dinamarca ha "celebrado" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asegura que "podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía".
Los líderes de los 27 se reúnen hoy para buscar una respuesta común aunque Trump haya retirado sus amenazas
Valoran reabrir la guerra comercial con Washington o activar el mecanismo anticoerción ante la "coerción" de Trump. El miércoles, sin embargo, el presidente estadounidense anunció que retiraba su amenaza de imponer nuevos aranceles a Europa.
El Parlamento Europeo lleva el acuerdo UE-Mercosur a la justicia. ¿Ahora qué?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.
Trump anuncia un principio de acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles
En su discurso en el Foro Económico Mundial, el presidente de EE. UU. ha afirmado que no quiere emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero ha insistido en querer comprarla.
Las elecciones de mitad de mandato de EE.UU., la próxima ''patata caliente'' de Trump
Las elecciones mid term, o de medio mandato, son votaciones que se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en años en los que no hay elección presidencial. Se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes (se renueva cada dos años completamente) y una tercera parte del Senado (se eligen por periodos de seis años). Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, analiza todas las claves de estos comicios.
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el polémico acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Sudamérica al máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasar el acuerdo dos años y potencialmente anularlo.
El actor Timothy Busfield será eliminado digitalmente de su próxima película tras ser acusado de abuso sexual infantil
El 9 de enero se emitió una orden de arresto contra Busfield por dos cargos de abuso sexual contra un menor y días después él mismo se presentó ante las autoridades. Mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude. Un juez ha decretado la puesta en libertad del actor bajo su responsabilidad a la espera de juicio.