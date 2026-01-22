Groenlandia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Groenlandiako krisiari amaiera eman behar dion aurreakordioaren lau oinarriak

Asteazkenean AEBk eta NATOk Davosen (baina Munduko Ekonomia Forotik at) lortutako aurreakordioa lau zutabetan oinarritzen da. Horren barruan, Artikoko uhartean "Urrezko Kupula" misilen kontrako ezkutua eraikitzeko AEBko tropak ezartzeko akordioa birnegoziatzea eta Danimarkako lurralde autonomoan inbertsioak kontrolatzea sartzen dira.

Rutte y Trump tras la reunión en Davos sobre Groenlandia

Rutte eta Trump Groenlandiari buruzko bileraren ostean. Argazkiak: EFE, muntaia EITB.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Asteazken arratsaldean Donald Trump AEBko presidentearen eta Mark Rutte NATOko idazkari nagusiaren artean Groenlandiari buruz adostutako aurreakordioak jasotzen dituen lau ardatzak argitaratu dituzte Der Spiegel eta Welt egunkari alemaniarrek, besteak beste. Negozioetan izan da, antza, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra ere. 

Hauek dira gaur egun aurreakordioari buruz ezagutzen diren lau puntuak:

1.- Testuaren lehen puntuan modu orokorrean agertzen da "muga-zerga berriak ezartzeko mehatxua kentzen" dela.

Otsailaren 1etik aurrera Groenlandiara soldaduak bidali zituzten Europako zortzi herrialdeei muga-zerga berriak ezartzeari uko egingo diola aurreratu zuen atzo Trumpek.

Hain zuzen ere, Europar Batasuneko (EB) buruzagiek ezohiko goi-bilera batean merkataritza-mehatxu horri erantzuteko hainbat aukera eztabaidatzeko asmoa zuten gaur, aukera irmoena barne, "bazuka komertziala" izeneko hertsapenaren aurkako tresna deiturikoa eta 93.000 milioi euro inguruko muga-zergak ezartzea AEBko inportazioei.

2.- Groenlandian tropak jartzeari buruzko akordioa berriz negoziatuko da. Egun indarrean dagoena 1951ekoa da, 2004an zuzendu zen eta "Defentsa: Groenlandia" izena du. Dokumentu horren 1. artikuluan jasotzen denez, Artikoko uhartearen iparraldeko Thule edo Pituffik aire-basea da "Groenlandiako defentsa-eremu bakarra".

Helburua, orain, itun hori berriro zuzentzea da, Trumpek ezarri nahi duen misilen aurkako 'Urrezko Kupula' ezkutuari buruzko klausula bat sartzeko. Ezkutu horrek 175.000 milioi dolarreko kostua izango du eta Israelgo "Burdinazko Kupula" du eredu. 2029ko agintaldiaren amaierara arte indarrean egotea nahi du Trumpek, eta AEB ez ezik, Kanada ere babestea du xede, Txinaren edo Errusiaren balizko erasoen aurrean. 

3.- AEBk Groenlandiako inbertsioen kontrolean esku hartu ahal izango du. Horrela, Txina edo Errusia bezalako herrialde lehiakideek uhartean baliabideak eskuratzea eragotz lezake. Trumpek bezperan CNBC telebista katean aurreratu zuenez, aurreakordioak uharteko lur arraroen mineralen gaineko eskubideak jasoko ditu.

4.- NATOko Europako estatuek konpromiso sendoagoa hartzen dute eskualde artikoko segurtasunarekiko. Trumpen eskakizuna da hori, zeinak Groenlandiaren inguruetan Txinako eta Errusiako itsasontzien eta itsaspekoen ustezko presentzia erabili baitzuen argudio gisa, segurtasun nazionaleko arrazoiengatik Groenlandia bereganatu beharra zeukala azaltzeko. Gaineratu zuenez, AEB baino ez da gai "itzotz masa" horren segurtasuna bermatzeko, bere herrialdea eta mundua babestu ahal izateko. 

Aurreakordioan ez dago jasota, jakina denez, uhartearen subiranotasunari eta lurralde osotasunari buruzko aipamenik, Danimarkak eta Groenlandiak beti uko egin baitiote Trumpen esku uzteari.

Rutteren esanetan, Groenlandiako subiranotasuna "ez zen eztabaidatu" Trumpekin Davosen izandako bileran
Groenlandia bereganatzeko indarra erabili nahi ez duela esan du Trumpek Davosen, baina erosi egin nahi duela nabarmendu du
Groenlandia Ameriketako Estatu Batuak Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X