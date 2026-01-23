Será noticia: La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia, reunión a tres entre Rusia, Ucrania y EE. UU e incidencias por el viento
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 23 de enero de 2026:
- "Pleno apoyo" de la UE a Dinamarca y Groenlandia: Los países de la Unión Europea (UE) han reafirmado su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia tras la escalada de tensiones con Estados Unidos, y han advertido que cuentan con "el poder y los medios" para defenderse ante cualquier forma de coerción.
- Reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y EE. UU.: Hoy se celebra la primera reunión trilateral —Rusia, Ucrania y EE. UU.— sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).
- Incidencias por el viento: Las fuertes rachas de viento han dejado algunas incidencias en el Aeropuerto de Bilbao. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará avisos amarillos por riesgo marítimo costero para la navegación y por impacto en la costa.
¿Podría realmente Donald Trump comprar Groenlandia?
Sin un mercado para la compra y venta de países, es imposible poner un precio razonable a Groenlandia, pero Otto Svendsen, experto en el Ártico del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, cree que el coste total de la adquisición de Groenlandia se acercaría al billón de dólares.
Rusia, EE.UU. y Ucrania celebrarán hoy la primera reunión trilateral sobre seguridad en Abu Dabi
La reunión ha sido acordada esta pasada madrugada. Según la información adelantada, todo apunta a que el eje principal de la reunión será el reparto del Donbás.
La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia ante las tensiones con Estados Unidos
El presidente del Consejo Europeo ha valorado como "positivo" el anuncio de Trump el pasado miércoles en el Foro de Davos (Suiza) sobre la retirada de su amenaza arancelaria, y ha abogado por avanzar en la implementación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. Además, los 27 han decidido no adoptar nuevas represalias.
Trump firma en Davos el acta de constitución de la Junta de Paz para Gaza
Hamás ha condenado "con firmeza" la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en este organismo promovido por el presidente estadounidense.
Donald Trump dice que reunión con Zelenski ha sido "buena"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en el país europeo ha sido "buena" y ha reiterado que ambas partes quieren alcanzar la paz.
Trump acusa a España de ser un "aprovechado" por no aumentar su gasto de defensa al 5 %
"Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5 % (del PIB), de todos salvo de España... No sé lo que pasa con España", señaló durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve.
Trump firma el acta de constitución de la Junta de Paz que promueve
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presidido en el auditorio principal del Foro de Davos (Suiza) la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido, inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.
Los cuatro pilares del preacuerdo que debe poner fin a la crisis sobre Groenlandia
El preacuerdo alcanzado el miércoles entre EE.UU. y OTAN en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.
Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos
El Gobierno de Dinamarca ha "celebrado" que Trump "haya descartado tomar Groenlandia por la fuerza y haya suspendido la guerra comercial. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asegura que "podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía".