PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia, reunión a tres entre Rusia, Ucrania y EE. UU e incidencias por el viento

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
consejo europeo jefes estado gobierno ue 27 EFE
Reunión del Consejo Europeo, anoche, en Bruselas. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: EBren "erabateko babesa" Danimarkari eta Groenlandiari, Errusia, Ukraina eta AEBren bilera eta haizeak eragindako gorabeherak
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 23 de enero de 2026:

- "Pleno apoyo" de la UE a Dinamarca y Groenlandia: Los países de la Unión Europea (UE) han reafirmado su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia tras la escalada de tensiones con Estados Unidos, y han advertido que cuentan con "el poder y los medios" para defenderse ante cualquier forma de coerción. 

- Reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y EE. UU.: Hoy se celebra la primera reunión trilateral —Rusia, Ucrania y EE. UU.— sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

- Incidencias por el viento: Las fuertes rachas de viento han dejado algunas incidencias en el Aeropuerto de Bilbao. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará avisos amarillos por riesgo marítimo costero para la navegación y por impacto en la costa. 

Titulares de Hoy Unión Europea Groenlandia Dinamarca Laguardia Basque Culinary Center Alertas Meteorológicas Internacional

Te puede interesar

Rutte y Trump tras la reunión en Davos sobre Groenlandia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los cuatro pilares del preacuerdo que debe poner fin a la crisis sobre Groenlandia

El preacuerdo alcanzado el miércoles entre EE.UU. y OTAN en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.
Cargar más
Publicidad
X