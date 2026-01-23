Será noticia: La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia, reunión a tres entre Rusia, Ucrania y EE. UU e incidencias por el viento

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 23 de enero de 2026:

- "Pleno apoyo" de la UE a Dinamarca y Groenlandia: Los países de la Unión Europea (UE) han reafirmado su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia tras la escalada de tensiones con Estados Unidos, y han advertido que cuentan con "el poder y los medios" para defenderse ante cualquier forma de coerción.

- Reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y EE. UU.: Hoy se celebra la primera reunión trilateral —Rusia, Ucrania y EE. UU.— sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

- Incidencias por el viento: Las fuertes rachas de viento han dejado algunas incidencias en el Aeropuerto de Bilbao. Además, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará avisos amarillos por riesgo marítimo costero para la navegación y por impacto en la costa.