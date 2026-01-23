TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: EBren "erabateko babesa" Danimarkari eta Groenlandiari, Errusia, Ukraina eta AEBren arteko bilera eta haizeak eragindako gorabeherak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

consejo europeo jefes estado gobierno ue 27 EFE
Europako Kontseiluaren bilera, bart, Bruselan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EBren "erabateko babesa" Danimarkari eta GroenlandiariEuropar Batasunak "erabateko babesa" agertu die, beste behin, Danimarkari eta Groenlandiari Ameriketako Estatu Batuek Artikoko uhartea bereganatzeko egindako mehatxuen aurrean. 

- Errusia, Ukraina eta AEBren arteko hiruko bilera: Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko asmoz, mahai berean eseriko dira Ukrainako, Errusiako eta Ameriketako Estatu Batuetako negoziatzaileak. Hiru aldeak lehen aldiz elkartuko dira Arabiar Emirerri Batuetan.

- Haizeak eragindako gorabeherak: Asteazkenetik Euskal Herria astintzen ari diren haize-bolada gogorren ondorioz, hainbat hegaldi bertan behera utzi eta desbideratu behar izan dituzte azken orduetan Bilboko Aireportuan. 

Eguneko Titularrak Europar Batasuna Groenlandia Danimarka Guardia Basque Culinary Center Alerta Meteorologikoak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X