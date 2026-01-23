EUROPAKO KONTSEILUA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EBk "erabateko babesa" berretsi die Danimarkari eta Groenlandiari, Trumpen mehatxuen aurrean

Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela iragarri izana. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.

consejo europeo jefes estado gobierno ue 27 EFE
27en estatuburuen eta gobernuburuen bilera Bruselan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak "erabateko babesa" agertu die, beste behin, Danimarkari eta Groenlandiari Ameriketako Estatu Batuek Artikoko uhartea bereganatzeko egindako mehatxuen aurrean. 

Bart amaitu da EBko 27 estatuburu eta gobernuburuek Bruselan egin duten ezohiko bilera, eta bertan bildutako buruzagiek batasun irudia erakutsi nahi izan dute Ameriketako Estatu Batuekin sortutako tentsioen aurrean. 

"Danimarkak eta Groenlandiak Europar Batasunaren erabateko babesa dute. Danimarkako eta Groenlandiak bakarrik erabaki dezake Danimarkari eta Groenlandiari buruzko gaien inguruan", esan du Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak, goi bilera amaitu ostean hedabideen aurrean egindako agerraldian.

Trump AEBko presidenteak muga-zergak iragarri zituen Estatu Batuek Groenlandia bereganatzearen aurka agertu ziren Europako herrialdeen aurka. Hala ere, NATOrekin Groenlandiari buruzko aurreakordioa itxi ondoren, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela jakinarazi zuen pasa den asteazkenean. 

Testuinguru horretan, Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, iragarritako muga-zergak erretiratzeko hartutako erabakia. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.

EBko buruzagiek ez dute Trumpen mehatxuei aurre egiteko neurririk, baina behar direnerako prest izan nahi dituzte. Europar Batasunak "bere interesak defendatzen jarraituko du, eta bere burua, estatu kideak, herritarrak eta enpresak babestuko ditu, hertsatze guztien aurrean". 

Eguneko Titularrak Europar Batasuna Groenlandia Danimarka Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X