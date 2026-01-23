EBk "erabateko babesa" berretsi die Danimarkari eta Groenlandiari, Trumpen mehatxuen aurrean
Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela iragarri izana. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.
Europar Batasunak "erabateko babesa" agertu die, beste behin, Danimarkari eta Groenlandiari Ameriketako Estatu Batuek Artikoko uhartea bereganatzeko egindako mehatxuen aurrean.
Bart amaitu da EBko 27 estatuburu eta gobernuburuek Bruselan egin duten ezohiko bilera, eta bertan bildutako buruzagiek batasun irudia erakutsi nahi izan dute Ameriketako Estatu Batuekin sortutako tentsioen aurrean.
"Danimarkak eta Groenlandiak Europar Batasunaren erabateko babesa dute. Danimarkako eta Groenlandiak bakarrik erabaki dezake Danimarkari eta Groenlandiari buruzko gaien inguruan", esan du Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak, goi bilera amaitu ostean hedabideen aurrean egindako agerraldian.
Trump AEBko presidenteak muga-zergak iragarri zituen Estatu Batuek Groenlandia bereganatzearen aurka agertu ziren Europako herrialdeen aurka. Hala ere, NATOrekin Groenlandiari buruzko aurreakordioa itxi ondoren, Europako zortzi herrialderi ezarritako muga-zergak erretiratu egingo dituela jakinarazi zuen pasa den asteazkenean.
Testuinguru horretan, Europako Kontseiluko presidenteak "positibotzat" jo du Trumpek, Groenlandiaren harira, iragarritako muga-zergak erretiratzeko hartutako erabakia. Gauzak horrela, EBren eta AEBren arteko merkataritza akordioan urratsak eman beharra aldarrikatu du.
EBko buruzagiek ez dute Trumpen mehatxuei aurre egiteko neurririk, baina behar direnerako prest izan nahi dituzte. Europar Batasunak "bere interesak defendatzen jarraituko du, eta bere burua, estatu kideak, herritarrak eta enpresak babestuko ditu, hertsatze guztien aurrean".
Zure interesekoa izan daiteke
Gazarako Bake Batzordea eratzeko akta sinatu du Trumpek Davosen
Hamasek "irmo" gaitzetsi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa erakunde horretan sartu izana.
Trumpek esan du Zelenskirekin izan duen bilera "ona" izan dela
Donald Trump AEBko presidenteak Volodimir Zelenski Ukrainako buruzagiarekin Davosen egindako bilera amaitutakoan adierazi duenez, Ukrainako gerraren amaiera aztertzeko bilera "ona" izan da, eta bi aldeek bakea lortu nahi dutela esan du.
Defentsa gastua % 5era ez igotzeagatik "aprobetxategi" galanta izatea leporatu dio Trumpek Espainiari
"NATOren ia aliatu guztien konpromisoa dut Defentsara bideratzen duten gastua (BPGaren) % 5era igotzeko; guztiena, Espainiarena izan ezik... Ez dakit zer gertatzen den Espainiarekin", adierazi du Trumpek Davosen, Bake Batzordea eratzeko ekitaldian.
Trumpek berak sustatu duen Bake Batzordearen eratze-akta sinatu du
Davosko Foroaren (Suitza) auditorium nagusian egin da gaur goizean Bake Batzordea eratzeko ekitaldia. Hasiera batean, Gazarako bake plana ikuskatzeko sustatu du, baina orain beste gatazka batzuetara ere zabaldu nahi du.
Groenlandiako krisiari amaiera eman behar dion aurreakordioaren lau oinarriak
Asteazkenean AEBk eta NATOk Davosen (baina Munduko Ekonomia Forotik at) lortutako aurreakordioa lau zutabetan oinarritzen da. Horren barruan, Artikoko uhartean Urrezko Kupula izeneko misilen kontrako ezkutua eraikitzeko AEBko tropak ezartzeko akordioa birnegoziatzea eta Danimarkako lurralde autonomoan inbertsioak kontrolatzea sartzen dira.
Rutteren esanetan, Groenlandiako subiranotasuna "ez zen eztabaidatu" Davosen Trumpekin izandako bileran
Danimarkako Gobernuak "txalotu" egin du Trumpek "Groenlandia indarrez hartzea baztertu eta gerra komertziala bertan behera utzi izana". Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroaren esanetan, "gai politiko guztien inguruan negozia dezakegu: segurtasuna, inbertsioak, ekonomia. Baina ez dugu gure subiranotasunaren inguruan negoziatuko".
EBko 27en buruzagiak gaur bilduko dira erantzun bateratua adosteko, Trumpek mehatxuak erretiratu dituen arren
Washingtonekin gerra komertziala berriz irekitzea edo Trumpen "hertsaduraren" aurrean koertzioaren aurkako mekanismoa aktibatzea baloratu dute egunotan. Atzo, ordea, AEBko presidenteak iragarri zuen Europari muga-zerga berriak ezartzeko mehatxua bertan behera utziko zuela.
Europako Parlamentuak justiziara eraman du EB-Mercosur akordioa: orain zer?
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 18 eta 24 hilabete bitartean eman ditzake erabakia hartzeko.
NATOrekin Groenlandiari buruzko aurreakordioa iragarri du Trumpek, eta muga-zergen mehatxua erretiratu du
Bestalde, Davosen egiten ari diren foro ekonomikoan eman duen hitzaldian, AEBko presidenteak ziurtatu du ez duela indarra erabili nahi Groenlandia bereganatzeko, baina erosi nahi duela berretsi du.