La UE reafirma su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia ante las tensiones con Estados Unidos
El presidente del Consejo Europeo ha valorado como "positivo" el anuncio de Trump el pasado miércoles en el Foro de Davos (Suiza) sobre la retirada de su amenaza arancelaria, y ha abogado por avanzar en la implementación del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. Además, los 27 han decidido no adoptar nuevas represalias.
Los países de la Unión Europea (UE) han reafirmado su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia tras la escalada de tensiones con Estados Unidos, y han advertido que cuentan con "el poder y los medios" para defenderse ante cualquier forma de coerción, al término de la cumbre celebrada en Bruselas.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han manifestado así su unidad frente a la crisis de las relaciones transatlánticas en la cumbre convocada con urgencia el pasado fin de semana para abordar las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países que mostraron reticencias contra su voluntad de controlar la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.
"Dinamarca y Groenlandia cuentan con el pleno apoyo de la Unión Europea. Solo el Reino de Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una comparecencia ante los medios tras concluir la cumbre que arrancó en la tarde del jueves.
Costa ha valorado como "positivo" el anuncio de Trump el pasado miércoles en el Foro de Davos (Suiza) sobre la retirada de su amenaza arancelaria, una medida, que, de salir adelante, "habría sido incompatible con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos", cerrado el pasado verano.
El político portugués ha dicho que la UE debe focalizarse ahora en avanzar en la implementación de ese acuerdo, con el objetivo de "estabilizar de forma efectiva las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos".
Costa ha advertido, no obstante, de que la Unión Europea "seguirá defendiendo sus intereses y se protegerá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos y a sus empresas frente a cualquier forma de coerción". La UE "tiene el poder y las herramientas para hacerlo y lo hará si y cuando sea necesario", ha subrayado.
