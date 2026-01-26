Israel localiza e identifica los restos del último rehén que quedaba en Gaza

El Ejército de Israel ha localizado e identificado los restos del policía israelí Ran Gvili, de 24 años, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, según ha informado hoy en un comunicado.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ran Gvili, de que su ser querido ha sido identificado y será devuelto para su entierro", recoge el comunicado castrense.

El anuncio llega después de que el Ejército israelí durante el fin de semana intensificara las labores de búsqueda en el norte de la Franja de Gaza, lugar donde se sospechaba que se hallaban los restos del joven Gvili, tal y como había trasladado Hamás. Concretamente, el Ejército ha buscado a Givili en un cementerio musulmán ubicado en una zona de la capital gazatí controlada por Israel.

"Con esto, todos los rehenes han sido devueltos de la Franja de Gaza al Estado de Israel", concluye la nota castrense.

En total, milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica secuestraron a 251 personas durante la madrugada del 7 de octubre de 2023, además de matar a otras 1200 personas.

Requisito para desbloquear la primera fase del alto el fuego

Junto a la liberación de los 20 rehenes vivos de Gaza, que se produjo con la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, la devolución de los 28 muertos era uno de los compromisos que Hamás tenía que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por EE. UU. Desde su entrada en vigor el 10 de octubre, los islamistas han ido entregando los restos de estos cautivos en un goteo, debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre toneladas de escombros causados por los bombardeos israelíes.

La devolución de los restos de Gvili era clave para desbloquear el proceso de paz en Gaza. Hamás habría cumplido su parte, no así Israel. Tel Aviv ha mantenido su bloqueo a la ayuda humanitaria en la franja y tampoco ha iniciado la retirada de sus tropas. Los ataques, aunque sí han disminuido, no cesan.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha comprometido durante esta madrugada a reabrir el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que lleva desde mayo de 2024 cerrado, para el paso de personas.

Con todo ello, debería arrancar la segunda fase del acuerdo auspiciado por Estados Unidos. Esta nueva fase será supervisada por la Junta ejecutiva creada por Trump para reconstruir Gaza.