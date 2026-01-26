EKIALDE HURBILA
Israelek Gazan geratzen zen azken bahituaren gorpuzkiak aurkitu eta identifikatu ditu

Ran Gvili polizia israeldarraren gorpuzkiak berreskuratuta, bahitutako guztien hilotzak Israelgo Estatuaren esku geratu dira. Pauso hau ezinbesteko baldintza zen Israelek Rafahko pasabidea zabaltzeko, eta Trumpek sustatutako bake planaren bigarren faseari ekiteko.

(Foto de ARCHIVO) January 12, 2024, Manhattan, Ny, United States: A woman holds a poster with the image of Ran Gvili, an Israeli hostage, during a rally demanding for the release of Israeli hostages kidnapped by Hamas at Dag Hammarskjold Plaza outside of the UN Headquarters. January 12th marks the 100th day of said hostages being held in captivity since the attack on Israel on October 7th, 2023. Europa Press/Contacto/Derek French 12/1/2024

Emakume bat Gviliren argazkia duen kartel bati eusten, New Yorkeko protesta batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak ohar bidez jakinarazi duenez, Ran Gvili polizia israeldarraren gorpuzkiak topatu eta identifikatu ditu. 24 urteko sarjentua Gazako Zerrendan geratzen zen azken bahitutakoa zen.

"Auzitegiko Medikuntzako Institutuak, Israelgo Poliziarekin eta Errabinoen Aginte Militarrarekin elkarlanean, amaitu ditu identifikazio lanak. Armadak jakinarazi dio familiari Ran Gvili sarjentua identifikatu dutela eta gorpuzkiak senitartekoen esku utziko dituztela, lur emateko”, dakar oharrak.

Gviliren gorpua topatzeko lanak areagotu ditu asteburuan Israelgo Armadak, Hamasek emandako argibideei jarraiki. Gazako hiriburu inguruan dagoen hilerri musulman batean atzeman omen dute. 

"Horrela bada, Hamasek bahitutako guztiak itzuli dira Israelgo Estatura", jaso du oharrak. 

2023ko urriaren 7an egindako erasoan 251 pertsona bahitu eta 1.200 hil zituen Hamasek. 

Su-etenaren lehen fasea amaitzeko, gako

Gviliren gorpua berreskuratzea mugarri da AEBk sustatutako bake-akordioaren lehen fasea burutzeko. Urrian sartu zen indarrean su-etena, Hamasek bizirik zeuden 20 bahitutakoak Israelen esku utzi ostean. Ordutik, talde islamistak gatibuen gorpuzkiak entregatzen joan da, txiri-txiri, zailtasunak zailtasun. Izan ere, korapilotsua izan da oso gorpuzkiak bonbardaketek utzitako tonaka hondakinen artetik ateratzea. 

Hamasek, bada, bete egin du bere hitza; Israelek, ordea, ez. Tel Avivek laguntza humanitarioa blokeatzen jarraitzen du, eta ez da tropak Zerrendatik erretiratzen ari. Gainera, Gaza erasotzen jarraitzen du, erasoen kopurua eta intentsitateak behera egin badu ere. 

Ingurumari honetan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri du Rafahko pasabidea berriro irekiko duela (oinezkoentzat). Pasabide horrek Egipto eta Gaza lotzen ditu, eta 2024ko maiatzetik itxita dago. 

Urrats hori emanda, berehala hasi beharko litzateke AEBren su-eten akordioaren bigarren fasea. Trumpek izendatutako batzorde exekutiboak gainbegiratuko du fase hori. 

Israel Hamas Gazako Zerrenda Ekialde Hurbila Munduko albisteak

