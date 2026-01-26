Israelek Gazan geratzen zen azken bahituaren gorpuzkiak aurkitu eta identifikatu ditu
Ran Gvili polizia israeldarraren gorpuzkiak berreskuratuta, bahitutako guztien hilotzak Israelgo Estatuaren esku geratu dira. Pauso hau ezinbesteko baldintza zen Israelek Rafahko pasabidea zabaltzeko, eta Trumpek sustatutako bake planaren bigarren faseari ekiteko.
Israelgo Armadak ohar bidez jakinarazi duenez, Ran Gvili polizia israeldarraren gorpuzkiak topatu eta identifikatu ditu. 24 urteko sarjentua Gazako Zerrendan geratzen zen azken bahitutakoa zen.
"Auzitegiko Medikuntzako Institutuak, Israelgo Poliziarekin eta Errabinoen Aginte Militarrarekin elkarlanean, amaitu ditu identifikazio lanak. Armadak jakinarazi dio familiari Ran Gvili sarjentua identifikatu dutela eta gorpuzkiak senitartekoen esku utziko dituztela, lur emateko”, dakar oharrak.
Gviliren gorpua topatzeko lanak areagotu ditu asteburuan Israelgo Armadak, Hamasek emandako argibideei jarraiki. Gazako hiriburu inguruan dagoen hilerri musulman batean atzeman omen dute.
"Horrela bada, Hamasek bahitutako guztiak itzuli dira Israelgo Estatura", jaso du oharrak.
2023ko urriaren 7an egindako erasoan 251 pertsona bahitu eta 1.200 hil zituen Hamasek.
Su-etenaren lehen fasea amaitzeko, gako
Gviliren gorpua berreskuratzea mugarri da AEBk sustatutako bake-akordioaren lehen fasea burutzeko. Urrian sartu zen indarrean su-etena, Hamasek bizirik zeuden 20 bahitutakoak Israelen esku utzi ostean. Ordutik, talde islamistak gatibuen gorpuzkiak entregatzen joan da, txiri-txiri, zailtasunak zailtasun. Izan ere, korapilotsua izan da oso gorpuzkiak bonbardaketek utzitako tonaka hondakinen artetik ateratzea.
Hamasek, bada, bete egin du bere hitza; Israelek, ordea, ez. Tel Avivek laguntza humanitarioa blokeatzen jarraitzen du, eta ez da tropak Zerrendatik erretiratzen ari. Gainera, Gaza erasotzen jarraitzen du, erasoen kopurua eta intentsitateak behera egin badu ere.
Ingurumari honetan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak iragarri du Rafahko pasabidea berriro irekiko duela (oinezkoentzat). Pasabide horrek Egipto eta Gaza lotzen ditu, eta 2024ko maiatzetik itxita dago.
Urrats hori emanda, berehala hasi beharko litzateke AEBren su-eten akordioaren bigarren fasea. Trumpek izendatutako batzorde exekutiboak gainbegiratuko du fase hori.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer da ICE? Zer ari da gertatzen Minnesotan?
Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuak (ICE, ingelesez) eta Minneapolis hiriak asteak daramatzate aktualitatearen erdigunean. Egoera ulertzeko hainbat gako bildu ditugu.
Haserrea eta protestak AEB osora zabaldu dira, migrazio-agenteek manifestari bat tiroz hil duelako Minneapolisen
Minneapoliseko migrazio-sarekadetan beste estatubatuar bat hil ditu Poliziak, eta horrek piztu ditu. Immigrazio agenteek Pretti hil dute, 37 urteko erizaina, tiroz, migratzaile bat harrapatzeko operazio batean.
AEBren ia erdia larrialdi egoeran, elur eta izotz denboralea dela eta
Ameriketako Estatu Batuetako erdialdeko, hegoaldeko eta ekialdeko hogei estatu kbaino gehiagok larrialdi-protokoloak aktibatu dituzte larunbatean, izotz eta elur prezipitazio handiak uzten ari den fronte handi baten ondorioz. Datozen egunetarako tenperatura baxuak aurreikusten direnez, oinarrizko azpiegituretan arazoak izango diren beldur dira.
Protestak AEB osora zabaldu dira, ICEk Minneapolisen gizon bat tiroka hil ostean
Bertako gobernadoreak gertatutakoari buruzko ikerketa iragarri du: "Ezin da gobernu federalaz fidatu ikerketa hau egiteko. Estatuak egingo du. Kito".
Abu Dhabin bildutako negoziatzaile errusiarrek eta ukrainarrek "lagunak" ziruditen, eta datorren astean bilduko dira berriro, AEBen arabera
Dena aurreikusitakoaren arabera joango balitz, bi aldeak datorren igandean bilduko lirateke berriro. Estatubatuarrek uste dute gatazkaren amaiera gertu dagoela.
Trumpek dio AEBek Groenlandian dituen base militarren lurren subiranotasuna izango dutela
"Nahi dugun guztia izango dugu. Elkarrizketa interesgarriak izaten ari gara", azaldu dio Trumpek "The New York Post" egunkariari, larunbat honeta kaleratutako elkarrizketa batean.
Giroa gaiztotuta Minneapolisen, ICEko agenteek gizon bat tiroz hil ostean
Dozenaka pertsona kalera atera dira protestan, hilketa baieztatu berritan. Bi aste baino ez dira beste agente federal batek Renee Nicole Good estatubatuarra hil zuela.
ICEko agenteek gizon bat hil dute Minneapolisen, tiroz
Beste agente federal batek Renee Good hil eta bi astera gertatu da hilketa. Immigrazioaren kontrako agenteen aurkako protestak are gehiago zabaldu dira azken egunotan, 5 urteko haur baten atxiloketaren irudiak mundu osoan zabaldu eta gero.
ICEren sarekadetan adingabeak atxilotzearen aurkako protestak areagotu egin dira Estatu Batuetan
Bost urteko Liam mutiko beldurtuaren irudiak munduari bira eman dio. Immigrazio-agenteek bera eta bere aita etxe sarreran atxilotu dituzte. Donald Trumpen migrazio krudelkeriaren aurkako protestak Estatu Batuetara zabaltzen ari dira.