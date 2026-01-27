El oro supera por primera vez los 5100 dólares y el precio de la onza duplica su valor en año y medio
El precio del oro ha alcanzado su máximo histórico debido a un orden mundial menos estable, las persistentes tensiones geopolíticas y comerciales o la depreciación del dólar.
El precio del oro, aupado por un orden mundial menos estable y la depreciación del dólar, alcanzó ayer lunes un nuevo máximo histórico al superar los 5100 dólares por onza, duplicando de este modo su valor en tan sólo un año y medio.
Así las cosas, el oro ha superado por primera vez la barrera de los 5000 dólares.
En lo que va de año, el oro sube cerca del 20 %, en concreto el 18,33 % si se compara la cifra de este pasado lunes con el cierre de 2025 (4319,37 dólares).
De este modo en cerca de año y medio el precio del oro ha duplicado su valor, al pasar de 2508,1 dólares el 16 de agosto de 2024 a los aproximadamente 5100 actuales.
Los metales preciosos han visto impulsados sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable. A ello se suman las persistentes tensiones geopolíticas.
