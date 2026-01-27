MERKATUAK
Urrearen prezioa 5.100 dolarrera iritsi da lehen aldiz, eta ontzaren balioa bikoiztu egin da urte eta erdian

Nazioarteko ordenaren aldaketak, tentsio geopolitiko eta komertzialek eta dolarrak balioa galdu izanak eragin dute urre ontzaren balioak gora egitea. 

Urre ontzak. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Urrearen prezioak gora egiten jarraitzen du, eta 5.100 dolarreko langa gainditu du ontza bat urreren prezioak. 

Gauzak horrela, lehen aldiz, 5.000 dolarren muga hautsi du urreak

Urtea hasi zenetik, urrearen balioa % 20 inguru igo da. Zehazki, 2025. urtearen amaieratik (4.319,37 dolar) % 18,33 egin du gora ontzaren balioak. 

Azken urte eta erdian urrearen balioa bikoiztu egin da: 2.508,1 dolarretik (2024ko abuztuaren 16an) 5.100 dolarrera. 

Urrea erosteko joera ez da berria, baina areagotu egin da Trumpek eragindako tentsio geopolitiko eta komertzialek, nazioarteko ordena berriak eta dolarraren balio galerak eraginda.

