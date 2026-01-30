ESTADOS UNIDOS
El Gobierno de Trump publica tres millones de páginas, con 2000 vídeos y 180 000 imágenes, relacionadas con Epstein

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley.
(Foto de ARCHIVO) 1997, New York, New York, USA: One of 80 images released December 12, 2025 of the 95,000 photos subpoenaed by United States House Committee on Oversight and Reform after President Trump signs on November 19, 2025 the 'EPSTEIN FILES TRANSPARENCY ACT', making for all documents in evidence to be made public by December 19, 2025. One of the ones released today: DONALD TRUMP, left, speaks with Belgian model Ingrid Seynhaeve, right, financier JEFFREY EPSTEIN, center, at a 1997 Victoria's Secret party in New York. looks on in an undated photo from an undisclosed location, released by Democrats on the U.S House Oversight Committee, December 12, 2025. The photos are part of a cache of 95,000 being reviewed by the committee. Friday they released a second batch of images from the late convicted sex offender Epstein's estate. Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig 12/12/2025
El pederasta y millonario Jeffrey Epstein, y el presidente Donald Trump, juntos. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Epsteinekin lotutako hiru milioi orrialde argitaratu ditu Trumpen Gobernuak, tartean 2.000 bideo eta 180.000 irudi
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, y no censurará ninguna de las 180 000 nuevas imágenes.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, ha anunciado la decisión, en línea con las obligaciones de la ley que obliga a la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, con conexiones con el presidente Donald Trump y otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton.

"Vamos a producir más de tres millones de páginas, incluidos 2000 vídeos y 180 000 imágenes en total, lo que significa que el departamento habrá producido aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento de la ley", ha indicado Blanche en rueda de prensa.

La publicación se anuncia después de meses de cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de opacidad de los documentos para reservar detalles y nombres en años de registros y documentación legal por el caso de Epstein.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley mientras continuaba la revisión y procesamiento de los documentos.

Blanche reconoció que tras la nueva publicación "algunos documentos" van a mantenerse fuera del ojo público, pero siempre de acuerdo con lo que marca la ley, que permite mantener en secreto documentos que exponga información personal y privada de víctimas, así como imágenes de pornografía infantil, que muestre muerte o abuso físico o archivos vinculados a una investigación judicial activa.

Epstein fue condenado por pagar por sexo con una menor, y se suicidó en prisión en 2019, a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.

La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein
Los demócratas publican nuevas fotos de Epstein junto a Trump y otras figuras públicas como Clinton o Woody Allen
Donald Trump Estados Unidos Delitos Denuncias Internacional

