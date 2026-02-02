Centenares de muertos por un deslizamiento de tierra en una mina en RD Congo

El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviera sobre esa mina, situada en un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), en el que continúan las labores de rescate. La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.