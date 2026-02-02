Afrika
Ehunka hildako Kongoko meategi batean izandako luizi batean

Luizia Kongon
Luizia, Kongon. Argazkia: Agentziak.

Luizia joan den ostegunean gertatu zen, M23 matxino-taldearen kontrolpean dagoen meategi batean. Hildako gehienak artisau-meatzariak dira, baina meategiaren inguruan lan egiten zuten merkatari txikiak eta inguruko herrixketako bizilagunak ere hil dira.

