Trump amenaza con denunciar al presentador de los Grammy por decir que estuvo en la isla de Epstein

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con demandar a Trevor Noha, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: "Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador", ha dicho en la red social Truth.

Durante la gala, Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que "desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton", en referencia a Groenlandia.

Los Grammy, entregados esta noche en Los Ángeles, han sido escenario de protesta contra el presidente y su política migratoria por parte de músicos como Bad Bunny o Billie Eilish. El presidente de Estados Unidos ha dicho en su perfil de Truth que los premios "Son lo PEOR".

Trump dice en la red social que no sabe si Bill Clinton estuvo en la isla de Eipstein, pero que él nunca ha estado en ese lugar: "Hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos".

El presidente de Estados Unidos pide a Noah, al que califica como "un completo perdedor", que "aclare sus hechos", y que lo haga "rápido".

Este viernes el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó 3 millones de nuevos documentos sobre la investigación con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, al que se relaciona con famosos del mundo del espectáculo, empresas y deportes, y políticos como Donald Trump y Bill Clinton.