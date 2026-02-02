La princesa noruega Mette-Marit, Elon Musk y José María Aznar: los últimos nombres aparecidos en los archivos del financiero pederasta Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre, si bien daba un mes de plazo para la publicación de los archivos, fecha que venció a finales de diciembre de 2025.



En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido "en cumplimiento de la ley". Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.

Epstein fue encontrado muerto en su celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederasta.