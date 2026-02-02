La princesa noruega Mette-Marit, Elon Musk y José María Aznar: los últimos nombres aparecidos en los archivos del financiero pederasta Epstein
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre, si bien daba un mes de plazo para la publicación de los archivos, fecha que venció a finales de diciembre de 2025.
En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido "en cumplimiento de la ley". Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.
Epstein fue encontrado muerto en su celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederasta.
Detallamos algunos de los nuevos nombres que han aparecido en estos documentos:
JOSÉ MARÍA AZNAR
El expresidente del Gobierno español y su mujer, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por el pederasta Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004.
La legislatura de Aznar estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush.
ELON MUSK
El magnate Elon Musk preguntó a Epstein: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico desclasificado.
Musk ha dicho públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es "categóricamente falsa".
PRINCESA METTE-MARIT
Los documentos revelan que la princesa heredera de Noruega, Mette Marit, visitó la casa del magnate en Palm Beach. El director de comunicaciones de la casa real noruega confirmó este sábado que Mette-Marit y una amiga pernoctaron durante cuatro noches en la casa de Epstein a las afueras de Miami, la misma propiedad en la que el millonario fue condenado después por agredir sexualmente a menores.
La esposa del príncipe príncipe heredero Haakon ha pedido disculpas por "no investigar mejor el trasfondo de Epstein" y por haber tenido mantenido contacto con el estadounidense.
Otros nombres importantes que han vuelto a salir en los nuevos papeles desclasificados:
BILL CLINTON
El expresidente estadounidense ha asegurado haber viajado en varias ocasiones en el avión de Epstein para eventos de la Fundación Clinton, pero que niega haber sabido de sus crímenes o haber estado en su isla.
DONALD TRUMP
Hay al menos 12 denuncias contra el presidente estadounidense por abuso sexual contra menores junto al millonario y a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, recopiladas por el FBI el año pasado y que no aportan pruebas que las corroboren.
EXPRÍNCIPE ANDRÉS
El hermano del rey Carlos III de Inglaterra guarda silencio tras la aparición de nuevas fotos comprometedoras donde aparece arrodillado en el suelo junto a una mujer que yace a su lado.
Además, hay correos como como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email". El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York".
Más figuras relevantes
-Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, y productor de docenas de películas de Hollywood, incluidas "Forrest Gump" y "Risky Business".
-Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
-El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson.
