La princesa noruega Mette-Marit, Elon Musk y José María Aznar: los últimos nombres aparecidos en los archivos del financiero pederasta Epstein

EE. UU. ha publicado más de tres millones de páginas de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, donde aparecen nuevos nombres de políticos y de monarquías europeas, entre otros, lo que da una idea de la gran red vinculada a personajes ricos y poderosos que había tejido el magnate financiero.
Imagen de las figura públicas que se han visto salpicadas por el escándalo Epstein. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Mette-Marit Norvegiako printzesa, Elon Musk eta José María Aznar: Epstein finantzari pederastaren artxiboetan agertutako azken izenak
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre, si bien daba un mes de plazo para la publicación de los archivos, fecha que venció a finales de diciembre de 2025.

En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido "en cumplimiento de la ley". Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.

Epstein fue encontrado muerto en su celda de una prisión federal en Nueva York con una sábana atada alrededor del cuello en 2019, mientras esperaba juicio por pederasta.

EPSTEIN POLIZIA AEB EFE

Detallamos algunos de los nuevos nombres que han aparecido en estos documentos: 

JOSÉ MARÍA AZNAR

El expresidente del Gobierno español y su mujer, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por el pederasta Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004.

La legislatura de Aznar estuvo marcada por la cercanía del ejecutivo español con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de Aznar con el presidente George W. Bush. 

ELON MUSK

El magnate Elon Musk preguntó a Epstein: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico desclasificado.

Musk ha dicho públicamente que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es "categóricamente falsa".

ELON MUSK EFE

PRINCESA METTE-MARIT    

Los documentos revelan que la princesa heredera de Noruega, Mette Marit, visitó la casa del magnate en Palm Beach. El director de comunicaciones de la casa real noruega confirmó este sábado que Mette-Marit y una amiga pernoctaron durante cuatro noches en la casa de Epstein a las afueras de Miami, la misma propiedad en la que el millonario fue condenado después por agredir sexualmente a menores.

La esposa del príncipe príncipe heredero Haakon ha pedido disculpas por "no investigar mejor el trasfondo de Epstein" y por haber tenido mantenido contacto con el estadounidense.

PRINCESA DE NORUEGA METTE-MARIT EFE

Otros nombres importantes que han vuelto a salir en los nuevos papeles desclasificados:

BILL CLINTON

El expresidente estadounidense ha asegurado haber viajado en varias ocasiones en el avión de Epstein para eventos de la Fundación Clinton, pero que niega haber sabido de sus crímenes o haber estado en su isla.

USA7369. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 19/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dentro de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein donde aparece el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en un jacuzzi, acompañado por otra persona cuyo rostro fue tapado. El DOJ publicó este viernes miles de archivos del caso Epstein, entre los que figuran imágenes de Clinton y fotografías de figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson. EFE/ Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

DONALD TRUMP

Hay al menos 12 denuncias contra el presidente estadounidense por abuso sexual contra menores junto al millonario y a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, recopiladas por el FBI el año pasado y que no aportan pruebas que las corroboren. 

(Foto de ARCHIVO) 1997, New York, New York, USA: One of 80 images released December 12, 2025 of the 95,000 photos subpoenaed by United States House Committee on Oversight and Reform after President Trump signs on November 19, 2025 the 'EPSTEIN FILES TRANSPARENCY ACT', making for all documents in evidence to be made public by December 19, 2025. One of the ones released today: DONALD TRUMP, left, speaks with Belgian model Ingrid Seynhaeve, right, financier JEFFREY EPSTEIN, center, at a 1997 Victoria's Secret party in New York. looks on in an undated photo from an undisclosed location, released by Democrats on the U.S House Oversight Committee, December 12, 2025. The photos are part of a cache of 95,000 being reviewed by the committee. Friday they released a second batch of images from the late convicted sex offender Epstein's estate. Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig 12/12/2025

EXPRÍNCIPE ANDRÉS

El hermano del rey Carlos III de Inglaterra guarda silencio tras la aparición de nuevas fotos comprometedoras donde aparece arrodillado en el suelo junto a una mujer que yace a su lado.

Además, hay correos como como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven "rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email". El destinatario del mensaje firmaba como "HRH (Su Alteza Real) el Duque de York".

(Foto de ARCHIVO) April 20, 2025, Windsor, Windsor, UK: Windsor, UK. Prince Andrew Duke of York attends the Easter Matins Service at Windsor Castle in Windsor Castle. Europa Press/Contacto/London News Pictures 20/4/2025

Más figuras relevantes

-Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, y productor de docenas de películas de Hollywood, incluidas "Forrest Gump" y "Risky Business".

-Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

-El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson.

Aznar aparece en los papeles de Epstein como destinatario de un pago y dos paquetes del pederasta
Imágenes inéditas de la isla privada de Epstein
Internacional

