Mette-Marit Norvegiako printzesa, Elon Musk eta Jose Maria Aznar: Epstein pederastaren artxiboetan agertu berri diren izenak

Jeffrey Epstein sexu-delitugilearen artxiboetako hiru milioi orrialde baino gehiago argitaratu ditu AEBk. Bertan, politikarien eta Europako ehundutako sare handiaren isla.

Politikari eta enpresari ugari ageri dira Epsteinen artxiboetan. Argazkia: Orain

EITB

Azken eguneratzea

AEBko Justizia Departamentuak Jeffrey Epstein sexu-delitugilearekin lotutako hiru milioi orrialde gehiago argitaratu ditu ostiral honetan, azaroan onartutako Gardentasun Legearen esparruan, nahiz eta hilabeteko epea eman artxiboak argitaratzeko, data hori 2025eko abenduaren amaieran amaitu baitzen.

Pakete horretan 2.000 bideo eta 180.000 irudi baino gehiago daude, eta, aurreko argitalpenekin batera, 3,5 milioi orrialde inguru daude "legea betez" zabaldutakoak. Dokumentu horiek Epsteinen eta haren bikotekide ohi Ghislaine Maxwellen aurkako ikerketetan bildu dituzte, baita sexu-delitugilearen heriotzari buruzko ikerketetan ere.

Epstein hilda aurkitu zuten New Yorkeko espetxe federal bateko bere ziegan, maindire bat lepoan lotuta zuela, 2019an, pederastia egotzita epaitu zezaten zain zela.

EPSTEIN POLIZIA AEB EFE

Dokumentu horietan agertu diren izen berri horietako batzuk: 

JOSE MARIA AZNAR    

Espainiako Gobernuko presidente ohia eta haren emaztea, Ana Botella Madrilgo alkate ohia, Jeffrey Epstein pederastak 2003 eta 2004 artean bidalitako bi paketeren fakturetan agertzen dira.

Aski ezaguna da Aznarrek eta George W. Bush AEBko presidenteak harreman ona zutela.

ELON MUSK

Elon Musk enpresariak Epsteini galdetu zion: "Zein egunetan/gauetan izango da zure uharteko festarik basatiena?", desklasifikatutako mezu elektroniko batean agertzen denez.

Muskek publikoki esan du Epstein harengana "hurbiltzen saiatu" zela, baina berak ez dela uhartean izan.

ELON MUSK EFE

METTE-MARIT PRINTZESA

Dokumentuek erakusten dutenez, Mette Marit Norvegiako printzesak Epsteinen etxea bisitatu zuen Palm Beachen. Norvegiako errege-etxeko komunikazio-zuzendariak larunbat honetan baieztatu duenez, Mette-Marit eta lagun batek lau gau eman zituzten Epsteinen etxean, Miamin, adingabeei sexu-erasoa egiteagatik zigortu zuten etxebizitzan bertan.

Haakon printzearen emazteak barkamena eskatu du "Epstein hobeto ez ikertzeagatik" eta harekin harremana izateagatik.

PRINCESA DE NORUEGA METTE-MARIT EFE

Desklasifikatutako paperetan berriro agertu diren beste izen garrantzitsu batzuk:

BILL CLINTON

AEBko presidente ohiak Clinton Fundazioaren ekitaldietarako Epsteinen hegazkinean behin baino gehiagotan bidaiatu izana ziurtatu du, baina ukatu egin du bere krimenen berri zuela eta uhartean egon zela.

USA7369. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 19/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dentro de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein donde aparece el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en un jacuzzi, acompañado por otra persona cuyo rostro fue tapado. El DOJ publicó este viernes miles de archivos del caso Epstein, entre los que figuran imágenes de Clinton y fotografías de figuras del espectáculo como Mick Jagger y Michael Jackson. EFE/ Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

DONALD TRUMP

AEBko presidenteak gutxienez 12 salaketa zituen jarrita adingabeei sexu-abusuak egiteagatik, Epstein dirudunarekin eta Ghislaine Maxwell Epsteinen bikotekide ohiarekin batera. Salaketa horiek FBIk bildu zituen iaz, eta ez dute frogarik aurkeztu horiek berresteko.

(Foto de ARCHIVO) December 12, 2025, Washington, District of Columbia, USA: DONALD TRUMP with JEFFREY EPSTEIN while talking to model INGRID SEYNHAEVE at a 1997 Victoria's Secret party in New York. Democrats on the House Oversight Committee on Friday released a second batch of images from the late convicted sex offender Epstein's estate. Europa Press/Contacto/House Oversight Committee 12/12/2025

ANDRES PRINTZE OHIA

Karlos III.a Ingalaterrakoaren anaia isilik dago irudi konprometigarri horiek argitaratu direnez gero, lurrean agertzen da belauniko, etzanda dagoen emakume baten ondoan.

Gainera, Epsteinek 2010eko abuztuan idatzi zituen mezuak daude, Londresera "26 urteko errusiar gazte bat, argia eta ederra, fidagarria" bidaliko ziola aginduz. Mezuaren hartzaileak "HRH (Erregea) Yorkeko Dukea" izenez sinatzen zuen. 

exprincipe andres reino unido EFE

Beste izen batzuk

- Steve Tisch, New York Giantsen jabea eta Hollywoodeko dozenaka filmen ekoizlea (tartean, Forrest Gump eta Risky Business).

- Casey Wasserman, Los Angeleseko 2028ko Olinpiar Jokoen antolatzaileen batzordearen presidentea.

- Peter Mandelson, Estatu Batuetako enbaxadore ohia.

Aznar ordainketa baten eta pederastaren bi paketeren hartzaile gisa agertzen da Epsteinen paperetan
Epsteinen uharte pribatuko irudiak
