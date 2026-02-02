AEB
Grammy sarien aurkezlea salatzeko mehatxua egin du Trumpek, Epsteinen uhartean egon zela esan zuelako

Trevor Noahk egindako bakarrizketetako batean esan zuenez, Trumpek "Epstein ez dagoenetik beste uharte bat behar du Bill Clintonekin egoteko", Groenlandiari erreferentzia eginez.

LOS ANGELES (United States), 02/02/2026.- Show host South African comedian Trevor Noah speaks during the 68th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 01 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Trevor Noah, Grammy sarietan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Trevor Noha, Grammy sarien aurkezlea, auzitara eramango duela mehatxu egin du, Jeffrey Epstein uhartean egon zela esan zuelako: "Badirudi nire abokatuak bidali beharko ditudala Trevor Noah, gaixo, patetiko, talenturik gabeko eta aurkezle tonto hura auzitara eramateko", idatzi du Truth sare sozialean.

Ekitaldian, Noahk hauxe esan du, handi-mandiari eta Groenlandiari erreferentzia eginez: "Epstein ez dagoenetik beste uharte bat behar du Bill Clintonekin elkartzeko".

Grammy sariak banatu dituzte gaur gauean Los Angelesen, eta presidentearen eta haren migrazio politikaren aurkako protesta egin dute Bad Bunnyk, Billie Eilishek eta beste musikari batzuek.

Trumpek aipatu sare sozialean adierazi duenez, ez daki Bill Clinton Epstein uhartean egon zen ala ez, baina bera ez da leku horretan egon: "Gaur gaueko adierazpen faltsu eta difamatorioa egin arte, ez didaten han egotea leporatu, ezta gezur-komunikabideetan ere ".

AEBko presidenteak Noahri "galtzaile handi bat" izatea egotzi eta "egindakoa argitzeko" eta "azkar" egiteko eskatu dio.

Ostiral honetan, AEBko Justizia Departamentuak 3 milioi dokumentu argitaratu zituen Jeffrey Epstein pederasta eta dirudunaren gainean egindako ikerketari buruz, eta paper horietan ageri dira Trump bera, Bill Clinton, etab.

