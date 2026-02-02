Grammy sarien aurkezlea salatzeko mehatxua egin du Trumpek, Epsteinen uhartean egon zela esan zuelako
Trevor Noahk egindako bakarrizketetako batean esan zuenez, Trumpek "Epstein ez dagoenetik beste uharte bat behar du Bill Clintonekin egoteko", Groenlandiari erreferentzia eginez.
Donald Trump AEBko presidenteak Trevor Noha, Grammy sarien aurkezlea, auzitara eramango duela mehatxu egin du, Jeffrey Epstein uhartean egon zela esan zuelako: "Badirudi nire abokatuak bidali beharko ditudala Trevor Noah, gaixo, patetiko, talenturik gabeko eta aurkezle tonto hura auzitara eramateko", idatzi du Truth sare sozialean.
Ekitaldian, Noahk hauxe esan du, handi-mandiari eta Groenlandiari erreferentzia eginez: "Epstein ez dagoenetik beste uharte bat behar du Bill Clintonekin elkartzeko".
Grammy sariak banatu dituzte gaur gauean Los Angelesen, eta presidentearen eta haren migrazio politikaren aurkako protesta egin dute Bad Bunnyk, Billie Eilishek eta beste musikari batzuek.
Trumpek aipatu sare sozialean adierazi duenez, ez daki Bill Clinton Epstein uhartean egon zen ala ez, baina bera ez da leku horretan egon: "Gaur gaueko adierazpen faltsu eta difamatorioa egin arte, ez didaten han egotea leporatu, ezta gezur-komunikabideetan ere ".
AEBko presidenteak Noahri "galtzaile handi bat" izatea egotzi eta "egindakoa argitzeko" eta "azkar" egiteko eskatu dio.
Ostiral honetan, AEBko Justizia Departamentuak 3 milioi dokumentu argitaratu zituen Jeffrey Epstein pederasta eta dirudunaren gainean egindako ikerketari buruz, eta paper horietan ageri dira Trump bera, Bill Clinton, etab.
AEBk irlaren kontrola bereganatzeko helburua izaten jarraitzen duela ohartarazi du Groenlandiako lehen ministroak
AEBko presidenteak diskurtsoa leundu eta indarra erabiltzeko mehatxuetan atzera egin duen arren, Groenlandiak uste du presioak bere horretan jarraitzen duela.
Ehunka hildako Kongoko meategi batean izandako luizi batean
Luizia joan den ostegunean gertatu zen, M23 matxino-taldearen kontrolpean dagoen meategi batean. Hildako gehienak artisau-meatzariak dira, baina meategiaren inguruan lan egiten zuten merkatari txikiak eta inguruko herrixketako bizilagunak ere hil dira.
Mette-Marit Norvegiako printzesa, Elon Musk eta Jose Maria Aznar: Epstein pederastaren artxiboetan agertu berri diren izenak
Jeffrey Epstein sexu-delitugilearen artxiboetako hiru milioi orrialde baino gehiago argitaratu ditu AEBk. Bertan, politikarien eta Europako ehundutako sare handiaren isla.
Liam Conejo bost urteko mutikoa eta bere aita aske utzi dituzte eta Minnesotara itzuli dira
Fred Biery Texasko epaile federalak Liam eta Adrian Conejo behin-behinean aske uzteko agindua eman zuen larunbatean, irekitako immigrazio prozedura ebazten den bitartean. Aita-semeak ICEk atxilotu zituen Minnesotan, eta horrek haserrea eragin zuen herrialde osoan.
Rafahko pasabidea ireki dute, ia bi urtez itxita egon ondoren
Egiptoko segurtasun iturriek jakitera eman dutenez, egunean 150 pertsona atera ahalko dira Gazako Zerrendatik, eta 50 sartu.
Trumpek Irani eraso egiteko mehatxua berretsi du, Khameneik gatazka eskualde osora zabalduko dela ohartarazi ostean
Teheranekin gai nuklearren inguruan itun bat lortzea espero duela adierazi du AEBko agintariak, baina gehitu duenez, "akordiorik lortzen ez badugu, orduan jakingo dugu Khameneik arrazoia zuen ala ez".
Costa Ricak eskuinerako bidean jarraitzen du, eta Laura Fernandez izango du presidente
Lehen itzulian gehiengo zabalez irabazi du, eta aldaketa "sakonak eta atzeraezinak" agindu ditu. Oposizioak, berriz, ohartarazi du ez duela onartuko "bidegabekeriarik".
Drone errusiar batek 15 meatzari hil ditu Ukraina erdialdean
Energia sistemak helburu dituzten erasoak denbora baterako etenda egon beharko lirateke, AEBk, Errusiak eta Ukrainak adostutakoa betez gero. Muturreko hotza tarteko, ituna egin zuten hiru herrialde horiek, eta Kremlinaren arabera, gutxienez gaur arte iraun beharko luke meniak.