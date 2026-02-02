Trump reitera su amenaza de atacar Irán tras la advertencia de Jamenei sobre un conflicto regional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este domingo en amenazar a Irán con efectuar un ataque contra su territorio si las autoridades de este país no acceden a cerrar un acuerdo en materia nuclear.
"¿Por qué no iba a decir eso?", ha respondido a la prensa congregada en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en alusiones a las declaraciones del líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien ha advertido de que un nuevo ataque de Washington a su país desatará esta vez un conflicto regional.
"Por supuesto que lo diría", ha continuado el inquilino de la Casa Blanca, antes de reiterar que "tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo" en la región, "muy cerca, a un par de días" del país centroasiático.
El mandatario estadounidense ha afirmado que espera alcanzar un pacto con Teherán para, acto seguido, señalar que "si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si (Jamenei) tenía razón o no".
Trump ha pronunciado estas palabras horas después de que el ayatolá Jamenei haya avisado de que "los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional" y mientras el magnate neoyorkino mantiene, al mismo tiempo, la posibilidad de un sobre Teherán y la puerta abierta a negociaciones siempre y cuando la República Islámica renuncie definitivamente a su programa nuclear, seriamente afectado tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en junio del año pasado.
Te puede interesar
Costa Rica consolida su giro a la derecha con Laura Fernández como próxima presidenta
Ganadora por amplia mayoría en la primera ronda, ha prometido “profundos e irreversibles” cambios, mientras que la oposición ha advertido que no permitirá "cosas indebidas".
El niño Liam Conejo y su padre han sido liberados y están ya de regreso a Mineápolis
La liberación del padre ecuatoriano y de su hijo del centro en Dilley, al sur de San Antonio (Texas) ocurre tras una orden emitida el sábado por el juez federal Fred Biery que en su fallo ordenó que fueran dejados en libertad antes del martes.
Un dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania
La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.
Israel dice ahora que el paso fronterizo de Rafah se abrirá este lunes para el cruce de personas
Tel Aviv había anunciado su reapertura para este domingo, pero el organismo militar israelí a cargo del proceso ha matizado que están realizando una "fase piloto" de "preparativos preliminares". Según la OMS, más de 16 500 gazatíes precisan de ayuda médica urgente, pero solo 150 podrán salir diariamente por Rafah.
Un juez ordena excarcelar al niño de cinco años Liam Conejo Ramos y a su padre, detenidos por el ICE
Miles de israelíes y palestinos de 1948 protestan contra la violencia en urbes árabes
En 2025, 252 árabes israelíes murieron a causa de asesinatos y del crimen en las comunidades árabes, una cifra sin precedentes, en parte, consecuencia de la inacción de las autoridades y la policía israelíes, a cargo del supremacista judío, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Miles de personas vuelven a las calles en Minneapolis y otros ciudades estadounidenses en una nueva protesta con el ICE y Trump
Tal como ocurría en pasado viernes, cuando los agentes federales mataron a Alex Pretti, las marchas han coincidido con una huelga general convocada en todo el estado. El cantante Bruce Springsteen ha ofrecido un concierto benéfico cuyos beneficios irán destinados a las familias de los ciudadanos muertos a manos del ICE.
Múltiples ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos, entre ellos al menos 7 niños
El Ejército israelí ha confirmado "numerosos ataques" contra la Franja y ha dicho en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde han sucedido esos ataques.
Aznar aparece en los papeles de Epstein como destinatario de un pago y dos paquetes del pederasta
Los últimos documentos publicados recogen un pago de Epstein a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003. En cuanto a los paquetes, fueron enviados explícitamente a nombre del expresidente, uno a La Moncloa, en septiembre de 2003 y el segundo, en mayo de 2004 a la sede de la fundación FAES.