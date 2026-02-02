EKIALDE HURBILA
Trumpek Irani erasotzeko mehatxua berretsi du, Jameneik gatazka eskualde osora zabalduko dela ohartarazi ostean

Teheranekin gai nuklearren inguruan itun bat lortzea espero duela adierazi du AEBko agintariak, baina gehitu duenez, "akordiorik lortzen ez badugu, orduan jakingo dugu Jameneik arrazoia zuen ala ez".

Washington (United States), 30/01/2026.- US President Donald Trump signs executive orders in the Oval Office at the White House, Washington, DC, USA, 30 January 2026. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
Trump, Etxe Zurian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak berretsi egin du Irani erasoa egiteko mehatxua, herrialde horretako agintariek gai nuklearrei buruzko akordio bat adostea onartzen ez badute.

"Zergatik ez dut ba hori esango?", erantzun dio Mar-a-Lagon (Florida) duen egoitzan bildutako prentsari, Ali Jamenei Irango buruzagi gorenaren adierazpenei erreferentzia eginez.

Etxe Zuriko agintariak Irani ohartarazi dionez, "munduko itsasontzi handi eta boteretsuenak ditugu eskualdean, Asia erdialdeko herrialdetik egun pare batera".

Teheranekin ituna lortzea espero duela adierazi ostean, argi berretsi du mehatxua: "Akordiorik lortzen ez badugu, orduan jakingo dugu Jameneik arrazoia zuen ala ez ".

Jamenei aiatolak "gerra bat hasten badute, oraingoan eskualdeko gerra bat izango dela jakin behar dute estatubatuarrek" esan zion Trumpi.

Iran Donald Trump Munduko albisteak

